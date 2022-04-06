شوف عروض بنده الترويجية على مقاضي رمضان والتجهيزات المنزلية والإلكترونيات

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يحتوي بروشور عروض بنده الترويجية مجموعة متنوعة من الخصومات والتخفيضات على مئات الأصناف من السلع الغذائية والالكترونيات المختلفة، من بين السلع المعروضة الفواكه والخضراوات، ومستلزمات وأواني الطهي كما توجد عروض على المنتجات المعبأة من الخضراوات المجمدة وانواع مختلفة من الأرز البسمتي والزيوت، ومن المعروف أن هايبر بنده من أكبر مراكز البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية ويوفر لعملائه الكثير من المنتجات المحلية والمستوردة، كما توجد عروض اللحوم والدواجن وغيرها. عروض بنده عرض على طقم صواني مدورة غير قابلة للالتصاق للفرن مستر كوك بمقاسات مختلفة تصلح لاعداد وتجهيز العديد من الوصفات متوفرة بسعر 69 ريال بدلاً من 88 ريال سعودي.

احصل على قدر مستر كوك الغير لاصق للأطعمة بسعر 31 ريال بدلاً من 39 ريال.

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