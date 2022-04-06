كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وشروط التسجيل للفوز بجائزة رمضان الكبرى 500 ألف دولار

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 واحدة من أهم المسابقات التي لا يتوقف البحث عليها حيث يبحث ملايين الأشخاص عن طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار، حيث أصبحت المسابقة حلم للكثيرين من المواطنين من جميع دول العالم، من منا لا يحلم ويتمنى الفوز بمثل هذه المسابقة، لذلك يسارع الجميع إلي الاشتراك بالمسابقة و معرفة شروط التسجيل لكي يستطيعون الدخول إلى السحب و يقتربون من حلم الفوز المسابقة، وأعلن مصطفي الأغا عن الجائزة الكبرى لشهر رمضان وهي نصف مليون دولار للسحب الأولى و منزل الأحلام للسحب الثاني الذي يقدر ربع مليون دولار 250 ألف دولار أمريكي، لذلك بدء الجميع بالاشتراك في المسابقة للاقتراب من حلم الفوز.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لقد أعلن مجموعة قنوات إم بي سي MBC عن طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم وهو من خلال الإتصال على الأرقام الموحدة للمسابقة أو إرسال رسالة نصية، أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم الأرقام التالية:

الاشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية على هذه الأرقام: 650444.

من جمهورية مصر العربية 95458 أو 95450.

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الإمارات على هذه الأرقام 6070.

من دولة الكويت على هذه الأرقام 4141.

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأردن 98858.

من دولة تونس على الأرقام التالية: 85819.

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة لبنان على الارقام التالية: 008821622775627.

حيث يعلن مصطفي الأغا على الفائز بالمسابقة الحلم عبر البث المباشر أمام جميع متابعي البرنامج وهذا لكي يضمن الشفافية و النزاهة.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم 2022

لكي تستطيع الفوز بمسابقة الحلم و الدخول في سحب الجائزة الكبرى لشهر رمضان لابد من توافر هذه الشروط التالية: