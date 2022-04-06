شوف عروض رمضان اليومية من بنده Panda “لا تفوّت بكرة” 1443ه‍

عروض رمضان اليومية من بنده Panda هى عروض يومية على السلع والمنتجات الرمضانية تقدمها شركة بنده خلال الشهر الكريم، مع قدوم شهر رمضان المبارك تزداد حركة الشراء على المنتجات الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات المختلفة، لذلك تحرص بنده و هايبر بنده على تقديم عروض حصرية يومية على جميع الاحتياجات الرمضانية بأفضل الأسعار، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية بتوفير العديد من المنتجات مختلفة المستوى بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لتناسب جميع الأذواق والفئات.

عروض رمضان اليومية من بنده Panda “لا تفوّت بكرة” 1443ه‍

تقدم بنده و هايبر بنده السعودية مجموعة من العروض المميزة خلال شهر رمضان الكريم كل يوم عرض جديد وبأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، ومن ضمن هذه العروض عرض يوم الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان 1443والذي جاء كالآتي:

عسل نحل طبيعي ساري سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي بدلاً من 93.90 ريال بالإضافة إلى عبوة مجانية، وقد تم تحديد الحد الأقصى من هذا العرض بعدد ثلاث عبوات لكل متسوّق، وكان هذا العرض من الساعة الثامنة مساءًا إلى 12 صباحًا أو حتى نفاذ الكمية.

نبذه عن شركة بنده السعودية

شركة بنده هى من أكبر متاجر البيع الرئيسية لتجارة البيع بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط، المقر الرئيسي للشركة في جدة بالمملكة العربية السعودية وقد تم تأسيسها عام 1978م، منتجات بنده يتم بيعها فقط داخل أسواق ومتاجر بنده وتحمل العلامة التجارية (بنده)، تضم مجموعة بنده مايقرب من 30000 موظف، كما أنها تقوم بتشغيل وإدارة أكثر من 400 هايبر ماركت و سوبر ماركت و أسواق بندتي داخل المملكة، تحرص بنده على أداء مسؤوليتها الإجتماعية وذلك من خلال دعم مشاريع القطاعين العام والخاص تحت شعار “واجب علينا”، هناك خطوات كثيرة ومتنوعة تقوم بها الشركة للابتكار و التحديث الدائم في أعمالها للحصول على رضا عملاءها ولتلبية متطلباتهم، يقوم حوالي 120 مليون زائر بزيارة متاجر بنده وذلك في العام الواحد، كما أنه يوجد مايقرب من 650 شاحنة تقوم بتوصل مايقرب من 70000 صنف إلى المتاجر الخاصة بالشركة.