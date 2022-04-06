نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار الشخصية.. شخصيتك من شكل أنفك واكتسب فراسة في قراءة وجوه من حولك في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك مميزات خاصة لكل وجه وأيضاً تختلف من شخص لآخر، ومن رجل لسيدة خاصةً الأنف فيعتقد البعض أنه يمكن تحديد شخصيتك من شكل أنفك خاصةً الأشخاص الذين يعملون في مجال لغة الجسد ويعرفون جيداً أنواع الأنوف المختلفة، وبل جعلوا لكل أنف شخصيته المستقلة عن الآخر.

شخصيتك من شكل أنفك

تتعدد أنواع الأنوف وذلك وفقاً للتكوين الخاص بها وهي عبارة عن هيكل عظمي وغضاريف سواء العلوية أو

الجانبية، ولكن بعض علماء النفس والمختصين أقروا بأن الأنف لها تأثير قوي على شخصية الفرد.

الأنف القصيرة

يجمع أصحاب الأنف القصيرة عدد من المزايا الخاصة بهم منها إنهم ذات عاطفة شديدة لديهم إحساس عالي خاصةً

مع الأشخاص المخالطين بهم، أيضاً يتمتعون بالغموض الشديد وأن لديهم قلق زائد من كثير من الأمور، ولكن من

عيوبهم السلبية الشديدة في المواقف الصعبة.

الأنف المستقيم

يطلق عليه أصحاب الأنف اليوناني وهي من الأنوف المميزة التي يتمتع بها الأشخاص خاصةً الرجال، فهم

يتمتعون بالذكاء الشديد، ولديهم مهارات عالية في الكثير من الأمور مع إحساسهم العالي بالمناظر الطبيعة، والهدوء.

الأنف الروماني

يتمتعون أصحاب الأنف الروماني بالشكل الجذاب مما يجعلهم ذات شكل جذاب، ومن أهم مميزاتهم الطموح الشديد مع حبهم الكبير لقيادة السيارات، التفكير العميق في اتخاذ القرارات، إلا أنهم أنانيون بشكل شديد ومبالغ فيه.

الأنف الكبير

يتمتع أصحاب هذه الأنف الكبيرة الحجم بشكل ملحوظ، بأنهم يتولون زمام الأمور الشخصية الخاصة بهم، بالنسبة للعمل فهم يفضلون العمل بشكل مستقل عن الآخرين، وذلك لأنها لا يحبون تلقي الأوامر الصارمة من الآخرين.

الأنف الطويل

يتمتعون أصحاب هذه الأنف بأن لهم قدرات مذهلة على الحدس بشكل مذهل، بجانب الطموح الشديد في حياتهم العملية، أيضاً يتمتعون بالشغف الشديد والميل إلى التجديد، فهم لا يحبون الروتين اليومي، فهم أيضا عاطفين جداً.

في النهاية فهذه مجرد تحليلات قاموا بها بعض العلماء من أجل تحديد شخصيتك من انفك قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، فيوجد بعض الأشخاص يحبون مثل هذه التحليلات الشخصية من أجل معرفة الطرف الآخر وذلك عن طريق النظر إليهم فقط، ويوجد العديد من الكتب في علم الفراسة منذ العرب قديماً وحتى العصور الحديثة.