نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شخصيتك من شكل أصابعك وماذا تقول يديك عن أسرار صفاتك الشخصية وفقاً لعلماء الفراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعددت واختلفت أشكال الأصابع مما جعل لكل شخصية شكل لأصابعها، وهذا ما جعل الأغلب للبحث عن معرفة شخصيتك من شكل أصابعك بجانب علم الفلك والأبراج، وتحليل الشخصية، وسمات وملامح وجهك، وهذا ما سنقوم بتناول مناقشته في هذا المقال من خلال السطور القادمة بشكل بسيط يسهل عليك معرفة شخصيتك بسهولة.

شخصيتك من شكل أصابعك

هناك العديد من الأشكال المختلفة للأصابع التي تميز كل شخصية عن الأخرى:

الأصابع المربعة من أعلى

تأخذ تلك الأصابع الشكل المربع أعلى الإصبع مما يميز تلك الشخصية بأنها ذات خلق عالي، وعلى قدر عالي من

العلم، ومجالات الإبداع كما تتميز بالهدوء والحس العالي، وتميل تلك الشخصية لقضاء أغلب الأوقات وحيدة، وكتومة في الأغلب.

إصبع السبابة أطول من البنصر

تعد تلك الشخصية من الشخصيات القيادية، ومن الشخصيات التي تتميز بالعقل الشديد في مواجهة المشاكل كما تتميز بالطاقة والنشاط.

إصبع السبابة أقصر من البنصر

تعد صاحبة السبابة أقصر من البنصر من الشخصيات التي تتمتع بالأنوثة العالية، والحس الجمالي والزوق الراقي، وذلك عكس الحياة العملية حيث الإهمال مع أخذ الاعتبار أن العمل للحصول على المال وليس لتحقيق الذات.

تساوي السبابة مع البنصر

تتميز تلك الشخصية بالتوازن والاجتهاد، وهي من الشخصيات التي تتميز بالحيادية والتفكير المطلق كما تتمتع أيضاً بالتفاؤل والشغف المطلق.

الأصابع الطويلة المستقيمة

تعتبر الشخصية ذات الأصابع المستقيمة المتساوية من الشخصيات التي تتمتع بالاستقلال كما تميل تلك الشخصية لإخفاء المشاعر، ولكن تتميز تلك الشخصية بالإحساس العالي، والصراحة العالية.

الأصابع المتعرجة والدائرية من الأعلى

تعد صاحبة تلك الأصابع المتعرجة والدائرية من الأعلى من الشخصيات التي تنجرف نحو عاطفتها، ولكنها تتميز بأنها تستعيد هدوئها وتوازنها بسهولة بعد بركان الغضب الذي ينتابها، ومن الشخصيات التي تتخلى عن الأمور المزعجة بسهولة كما أنها تخاف من المجهول والمستقبل جداً، وتتميز بالتعاطف مع الأقارب، والتعامل بلطف واحترام، ومن أهم صفاتها أنها تسعد لسعادة من حولها.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح شخصيتك من شكل أصابعك، ومنها الأصابع المربعة من الأعلى، وإصبع السبابة أطول من البنصر، وإصبع السبابة أقصر من البنصر، وتساوي السبابة مع البنصر، والأصابع الطويلة المستقيمة، والأصابع المتعرجة والدائرية من الأعلى، وهذا وفقاً لما قاله علماء الفراسة بناء على دراستهم وتحليلهم للعديد من الشخصيات حول العالم.