خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2022 للفوز بنصف مليون دولار ومنزل

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عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2022، لماذا مسابقة الحلم هي أشهر مسابقة في الوطن العربي ولها شهرة كبيرة منذ انطلاقها من خمسة عشر عاماً حتي اليوم، الإجابة هي أن تلك المسابقة تقدم جوائز كبيرة جداً تقدر بملايين الدولارات وجميع المشتركين من كافة الدول العربية لهم فرصة للفوز لأن المسابقة من أهم ما تتميز به عن غيرها من المسابقات أنها تتمتع بقدر كبير من المصداقية والشفافية وفاز بها العديد من المتسابقين خلال الأعوام الماضية وتمكنوا من تحقيق أحلامهم، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم للدخول على السحب للفوز بالدولارات وتحقيق أحلامكم.

خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2022

انتهت مسابقة الحلم للعام الماضي بالإعلان عن آخر فائز في الموسم وكان العراقي مؤيد صائب صاحب تلك الجائزة والتي بلغت قيمتها مليون دولار أمريكي ومع بداية عام 2022 تم الإعلان من قبل القائمين على المسابقة عن فتح باب الاشتراك بالمسابقة ومسترة حتي نهاية ديسمبر 2022 وهناك عدد من الخطوات التي يتم من خلالها الاشتراك بالمسابقة سواء عن طريق إرسال رسالة بها كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المرادف لبلدك أو تحميل تطبيق الحلم أو الاشتراك عن طريق الاتصال بالرقم الموحد 00821622775627 من جميع الدول.

خطوات الاشتراك عبر تطبيق الحلم

يقوم المشترك بتحميل تطبيق الحلم للجوال المتوفر بمتجر أبل وأندرويد.

قم بفتح التطبيق بعد تحميله وأدخل الاسم ورقم الجوال وباقي البيانات المطلوبة.

قم بتسجيل رمز التأكيد المرسل إليك في رسالة نصية عبر رقم جوالك المسجل.

الموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والتنبيهات والإعلانات.

ما هي شروط التسجيل بالحلم

شروط المسابقة بسيطة جداً وهي أن يكون المتسابق قد وصل إلى سن الرشد وأنه لا يكون قد فاز بالجائزة سابقاً حيث أنه من ضمن قوانين المسابقة أنه لا يسمح لأحد الفائزين بجائزة الحلم الاشتراك مرة ثانية لجائزة من نفس الفئة كما أنه لا يسمح للقائمين على المسابقة والعاملين بها أو أحد أقاربهم حتي الدرجة الرابعة من التسجيل في المسابقة.

جائزة الحلم رمضان 2022

تم الإعلان من جانب القائمين على المسابقة أن المشاركة خلال شهر رمضان المبارك 2022 سوف يكون المشترك مؤهل ويحق له دخول السحب على جائزتين واحدة تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار أمريكي والثانية منزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لذلك يبحث الكثيرين عن أرقام الاشتراك بالمسابقة المرادفة لكل دولة عربية وذلك من أجل التأهل للحصول على فرصة دخول السحب على الجائزتين التي تقدمهما المسابقة.