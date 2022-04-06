شوف تخفيضات 50% في هايبر بنده panda السعودية اليوم على الاجهزة الكهربائية

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عروض هايبر بنده panda بالسعودية، يوفر هايبر بنده لجميع عملائه بداخل المملكة العربية السعودية جميع السلع الغذائية والتي يحتاجها كل منزل سعودي لشهر رمضان الكريم وكذلك يوفر هايبر بنده جميع أنواع الأجهزة المنزلية الكهربائية التي تساعدك في المطبخ وتوفر عليكي الوقت والمجهود وأيضا توفر الأجهزة الإلكترونية وكل هذا بأسعار تنافسية ممتازة وبخصومات جبارة. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي ألترا إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي متوفر بسعر 1299 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

متوفر تلفزيون دورا بحجم 42 بوصة فائق الوضوح والدقة إل إيه دي متوفر بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

متاح تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 50 بوصة 4K سمارت بسعر 1099 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي.

متوفر شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي، لشوي جميع أنواع اللحوم والدجاج والخضروات بطريقة ممتازة.

قلاية بدون زيت بلاك أند ديكر بسعة 4 لتر متوفر بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي، لتضمني تقديم طعام مقلي وشهي وصحي أيضا لأفراد أسرتك.

متوفرة شواية مسطحة مقدمة من سينكور بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 259 ريال سعودي.

متوفر غلاية ستانلس ستيل مقدمة من كليك أون بسعة 2.5 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

متوفر ميكرويف مقدم من كينوود بسعة 20 لتر متوفر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على المواد الغذائية: متوفر لحم مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي، لعمل الكفتة والكبة.

متوفر ستروجانوف بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

متوفر مكعبات لحم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي، لعمل كباب الحلة اللذيذ.

متوفر دجاج التنمية طبق يحتوى على عدد ثلاث دجاجات بوزن 700 جرام للواحدة بسعر 34.50 ريال سعودي بدلا من 40.95 ريال سعودي.

قطع دجاج مشكل من التنمية بسعر 8.75 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال سعودي.

متوفر سمك بوري سعر الكيلو 17.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

متوفر سمك الماكريل سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي بدلا من 10.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات 50% في هايبر بنده panda السعودية اليوم على الاجهزة الكهربائية - ثقفني

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