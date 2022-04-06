نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

تهنئ أسواق العثيم الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وبمناسبة هذا الشهر الكريم تقدم أسواق العثيم تخفيضات وعروض هائلة وسأقدم لكم في هذا المقال بعض هذه العروض لكي يستفيد منها كل عملاء أسواق العثيم: عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: متوفر بالعرض جوال اي 52 مقدم من شركة سامسونج بسعر 1249 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض جوال واي 40 مقدم من شركة لافا بسعر 210 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض جوال اي 72 مقدم من شركة سامسونج بسعر 1549 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض شاشة ال اي دي 43 بوصة مقدمة من شركة أرو بسعر 769 ريال سعودي

كما متاح بالعرض فرن كهربائي مقدم من شركة ريدبول سعة 45لتر بسعر 224 ريال سعودي، والفرن يمكنك من عمل مختلف الطواجن. كما يتوفر بالعرض مفرمة لحم مقدمة من شركة جيباس بسعر 149 ريال سعودي، فاللحم المفروم يدخل في كثير من الأكلات مثل صينية المعكرونة بالباشميل.

كما متاح بالعرض خلاط مع وعاء مقدم من شركة اي تي سي بسعر 69 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض ترموس مقدم من كاسا بوتينا بحجمين الحجم الأول سعة واحد لتر بسعر 32 ريال سعودي والحجم الثاني سعة 1.300 لتر بسعر 36 ريال سعودي، والترموس مهم في الرحلات.

كما يتوفر في العرض مفرمة كهربائية مقدمة من شركة دوتس سعة 1.5 لتر بسعر 69 ريال سعودي.

كما يوجد بالعرض فرن جي في سي برو كهربائي سعة 45 لتر بسعر 219 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متوفر بالعرض ورق عنب مقدم من شركة السوسن محشي بالأرز بوزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 9.95 ريال سعودي.

كما يتوفر بالعرض طرشي خيار مقدم من شركة بيدر بوزن 660 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 9.25 ريال سعودي، فالطرشي طبق فاتح للشهية.

كما يتوفر بالعرض لانشون دجاج هوت، كرسبي سادة بوزن 340 بسعر 6.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 8.25 ريال سعودي، فسندوتشات الانشون محببة للأطفال في المدرسة.

كما يتوفر في العرض بهارات مشكلة شان برياني بوزن 50 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 5.25 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لأسواق العثيم بالسعودية على الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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