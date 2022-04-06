نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

يعلن هايبر بنده عن مفاجأت وتخفيضات هائلة على كافة السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية لكل عملائه بالمملكة العربية السعودية وذلك لحلول شهر رمضان الكريم، حيث تسعى إدارة الهايبر على توفير كل ما هو يرضي العميل من خصومات وتتوافر المنتجات في كافة الفروع التابعة له في انحاء السعودية. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية: متاح بالعرض خلاط يدوي مقدم من شركة سينكور بسعر 99 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 159ريال سعودي.

كما متاح بالعرض خلاط مقدم من شركة سينكور بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

كما يتوفر في العرض عصارة كهربائية مقدمة من شركة سينكور بسعر 39 ريال سعودي وكان سعر العصارة قبل العرض 69 ريال سعودي، فالعصارة تساعدك على عمل عصير البرتقال الطازج بسرعة ويسر.

كما يوجد داخل العرض غلاية ستاليس ستيل مقدمة من شركة كليك أون سعة الغلاية 2.5 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 89 ريال سعودي.

ويتوفر ايضًا داخل العرض طاهية أرز مقدمة من شركة سينكور بسعر 99 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 199 ريال سعودي.

ومتاح ايضًا داخل العرض عجانة مقدمة من شركة دوتس سرعة العجانة 1200 وات بسعر 299 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 530 ريال سعودي، فالعجانة تساعدك في عمل المعجنات و الفطائر بكل سهولة.

ويتوفر بالعرض مايكروويف سعة 20 لتر مقدم من شركة كينوود 249 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي، فالميكروويف يساعدك على فك المجمدات بسرعة. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: متاح داخل العرض كتف عجل بدون عظم سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي وكان سعر الكيلو قبل العرض 63.95 ريال سعودي، فالحم مهم حيث يمد الجسم بالبروتين.

كما يتوفر بالعرض أرز بيجابي بسمتي مقدم من شركة المها وزن الكيس عشرة كيلو سعر الكيس 49.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 76.95 ريال سعودي، فطبق الأرز إلى جانب طبق الخضروات باللحم يعد وجبة غذائية متكاملة.

كما يتوفر خصم كبير على الحليب المجفف كامل الدسم حيث يعطيكي 25% حجم اكسترا + حجم الكيس الأساسي 1800 جرام بسعر 48.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 67.95 ريال سعودي، فكوب الحليب قبل النوم يساعدك على نوم عميق والحليب يحتوي على الكالسيوم. عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده بالسعودية على الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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