نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية اللازمة لكل منزل في المقال التالي

شركة إكسترا من الشركات الرائدة والمتميزة في مجال الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والتي تقدم إلى عملائها خصومات هائلة وتتيح لهم خدمة التقسيط لمدة تصل إلى 36 شهرا، مع إمكانية الحصول على خدمة التوصيل المجاني، واليوم سنتعرف على بعض أنواع العروض المتاحة في شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية. عروض شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية: متاح فريزر من هايسنس، فريزر عمودي متوفر بحجم 9 قدم ومتاح اللون الفضي بسعر 2.679 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي، لتخزين وتفريز جميع أنواع الخضروات واللحوم لأطول فترة ممكنة.

متوفر موقد وايربول موقد بعدد 4 سخانات كهرباء بسعر 1.099 ريال سعودي بدلا من 1299 ريال سعودي. متاح ماركة لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز مقاس 90*60 سم عدد 5 شعلة يعمل بالغاز إستانلس ستيل متوفر بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال سعودي، وهو الإختيار المثالي لمطبخك.

متوفر محضر طعام من شركة فيلبس بقوة 1300 وات متوفر باللون الفضي ومتاح بسعر 849 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي. متاح مايكرويف مقدم من برنسيس بحجم 23 لتر متوفر باللون الأبيض بسعر 379 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي.

متاح خلاط مقدم من نينجا بقوة 1500 وات مزود بثلاث سرعات متوفر باللون الأسود واللون الفضي بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.

متوفر موقد كهربائي مقدم من جنرال إلكتريك بحجم 30 بوصة عدد أربع عيون متوفر باللون الأسود بسعر 3699 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

متوفر ثلاجة من إل جي بحجم 15.4 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 4899 ريال سعودي.

متاح الزامل مكيف جداري 18000 وحدة متوفر بالهواء البارد فقط بسعر 2389 ريال سعودي بدلا من 2729 ريال سعودي، لتستمتع بنسمات الهواء الباردة في فصل الصيف. متوفر ثلاجة مقدمة من كلاس برو وهي عبارة عن ثلاجة باب واحد بحجم 598 لتر إنفيرتر ستانلس إستيل متوفرة بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 4499 ريال سعودي.

متاح غسالة من شركة دايو تعبئة أمامية سعة الغسيل 11 كيلو وحجم التجفيف للغسيل 7 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض بسعر 4199 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي.

متوفر موقد كهربائي من شركة جنرال إلكتريك بحجم 30 بوصة عدد أربع عيون متوفر باللون الأبيض بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية اللازمة لكل منزل - ثقفني

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