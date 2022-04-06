نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم سامح مول الأردن على اللحوم والسلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم سامح مول الأردن على اللحوم والسلع الغذائية، يعد سامح مول واحد من أهم المراكز التجارية في الأردن، يمكن العثور كل شئ تريد شراؤه داخل سامح مول حيث أنه يضم قسم خاص باللحوم والأسماك والفاكهة والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان والحلويات والمشروبات وأيضًا منتجات العناية الشخصية والمنزلية، ومن المعروف عن سامح مول الأسعار الجيدة وتقديم العروض التخفيضات دائمًا لإرضاء العملاء.

عروض اليوم سامح مول الأردن على اللحوم والسلع الغذائية

أختارنا لكم مجموعة من أهم العروض التي يقدمها سامح مول بشكل يومي، وبمناسبة شهر رمضان هناك العديد من الخصومات المميزة على أهم السلع الغذائية التي لا غني عنها في وجبة الأفطار و وجبة السحور، وسوف نقدم لكم هذه التخفيضات الرائعة مع الصور.

عروض وتخفيضات اللحوم الطازجة من سامح مول

اللحوم والدواجن وجودها أساسي على سفرة في شهر رمضان حيث أنها تمد الجسم بالطاقة يوم طويل بدون طعام وشراب، ولذلك يقدم سامح مول أجود أنواع اللحوم البيضاء والحمراء بأسعار لا تقارن .

ويمكنك الأن شراء كيلو كبده طازجة بسعر 4.99 دينار اردني فقط، كما يمكن الحصول على نخاع خروف بسعر 1.99 دينار اردني.

كيلو لحم أحمر بلدي طازج من الكتف بسعر 6.49 دينار، وأيضًا كيلو لحم فيليه عجل مستورد بسعر 10.99 دينار.

كما يمكن الحصول على كيلو لحم خروف روماني طازج بسعر 6.49 دينار، وايضًا كيلو لحم برازيلي طازج بسعر 4.49 دينار اردني.

ومعلاق طازج بسعر 6.49 دينار، وأيضًا كيلو روز بيف عجل برازيلي بسعر 7.99 دينار، و كيلو لحم عجل مستورد طازج بسعر 7.99 دينار.

عروض الدواجن الطازجة من سامح مول الأردن

كيلو كبده دجاج بسعر 1.99 دينار، وكيلو دجاج ربوع عمان طازج بسعر 1.99 دينار.

ويمكنك الأن شراء كيلو قوانص الجزيره بسعر 1.99، وكيلو كبده الجزيره بسعر 2.29 دينار، وأيضًا كيلو قوانص حموده طازج بسعر 1.99 دينار.

كما يمكنك الحصول على كيلو أجنحة الجزيره بسعر 1.89، وأيضًا كيلو أفخاذ الجزيره بسعر 1.89 دينار.

كيلو صدور الجزيره بسعر 3.49 دينار، وكيلو صدور مسحب الجزيره بسعر JD3.49.

عروض وتخفيضات متنوعة على أهم السلع الغذائية

يقدم سامح مول عروض مميزة على مجموعة كبيرة من أهم السلع الغذائية المتنوعة مثل اللحوم المصنعة والجبن وبعض الفواكهة والخضروات الطازجة، وأيضًا بعض أهم أنواع الأسماك منها الأتي:

كيلو موز مصري بسعر 0.88، وأيضَا كيلو تفاح أحمر مستورد بسعر 1.39 دينار، وكيلو سمسمية بسعر 0.99.

وكيلو كوسا بسعر 0.69، كما أيضًا يمكن الحصول على كيلو بندوره معلقه بسعر 0.99.

وكيلو بصل بلدي بسعر 0.59، وكيلو ليمون أخضر بسعر 0.79، وأيضًا كيلو عنب حلواني بسعر 1.99 دينار

كما يمكنك شراء كيلو لبنه طريه اليوم بسعر 3.49، وكيلو حلاوة الطاحونة بالشوكولاتة بسعر 2.99 دينار.

كيلو حلاوة الطاحونة بالفستق بسعر 2.99 دينار، ومرتديلا طولكرم الاعرج وزن 450 جرام بسعر 2.89 دينار.

قدمنا لكم عروض اليوم سامح مول الأردن على اللحوم والسلع الغذائية