نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع وخصومات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم تقدم عروض الجود على أكثر من 21000 منتج كما تقدم عرض بالجملة أوفر وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتبذل أسواق العثيم كل ما بوسعها لإرضاء عملائها الكرام وذلك بتقديم المنتجات بأسعار تقترب من أسعار التكلفة ولقد جلبنا لكم أفضل عروض العثيم وأفضل الأسعار على منتجات المواد الغذائية.

عروض العثيم على السلع الغذائية

متوفر ورق عنب من السوسن محشي بالأرز بوزن 400 جرام جاهز على الطبخ بسعر 4.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي.

تونة من حدائق كاليفورنيا قطع بوزن 170 جرام عدد ثلاث قطع متوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 20.25 ريال سعودي، يمكنك عمل البيتزا بالتونة أو تحضري فطائر بحشوة التونة وتستفيدي من فوائد التونة الغنية بالبروتين والزنك.

تونة ريو ماري خفيف بوزن 160 جرام متوفرة بعرض إشتري أثنين تحصل على واحدة مجانا بسعر 24.25 ريال سعودي بدلا من 27.50 ريال سعودي.

تونة فرشكو بزيت دوار الشمس عدد ثلاث قطع بوزن 185 جرام بسعر 13.25 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.

فول حدائق كاليفورنيا مقشور بوزن 450 جرام عدد ثلاث قطع متوفر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 20.85 ريال سعودي.

فول مدمس حدائق كاليفورنيا عدد أربع قطع بوزن 450 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 19 ريال سعودي، لتقديم أشهي طبق فول في سحور رمضان.

أرز تاج محل مزة هندي بوزن 5 كيلو جرام متوفر بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي، لعمل الكبسة المحببة لكل السعوديين.

أرز عزائم بسمتي كلاسيك بوزن 5 كيلو جرام متوفر بسعر 38.95 ريال سعودي بدلا من 50.95 ريال سعودي، لصنع أفضل وجبة برياني.

زيت زيتون بيتوني زجاج بوزن 500 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 18.50 ريال سعودي، من المعروف أن فوائد زيت الزيتون كثيرة ومفيد لصحة القلب والجسم بشكل عام.

قشطة السفير سادة بوزن 170 جرام عدد أربع قطع بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 11 ريال سعودي، لعمل حشوة البسبوسة بالقشطة والكنافة بالقشطة.

حليب أبو قوس مكثف محلى بوزن 397 مل عدد 2 قطعة بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.

طحينة الطاحونة سائلة بوزن 1كيلو جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.