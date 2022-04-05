نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم الاسبوعيه اليوم 6 أبريل 2022 تخفيضات شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم الاسبوعيه والتي تعد من اعم مقدمي الروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تحتوي علي كافه السلع الغذائية من فواكه طازجه وجميع أنواع المعلبات الغذائية وأيضا الخضروات المتنوعة بخصومات غير مسبوقه حيث تصل إلى نصف الثمن في جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم حيث تستمر عروض العثيم الاسبوعيه حتي يوم الثلاثاء القادم فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه المحددة.

عروض العثيم الاسبوعيه 6 أبريل

تشمل عروض العثيم جميع أنواع المتطلبات حيث تقدم لعملائها جميع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائيه مثل الفرن الكهربائي ومبد المياه وجميع انواع الشاشات التليفزيونيه وأيضا الجوالات والملابس ومستحضرات التجميل الخاصه بالرجال والنساء كما تتضمن ايضا كافه انواع المساحيق والمنظفات المنزليه بخصومات تصل الي 50% كي يستفيد جميع الاشخاص من كافه السلع الرمضانيه التي تقدمها.

مجله عروض العثيم الاسبوعيه

يمكن لحضراتكم الاستفاده من كافه العروض المقدمه من عبدلله العثيم من خلال الذهاب لاقرب متجر او سوق والاستمتاع مع العائله برحله التسوق وشراء المنتجات التي تقدمها من خلال مجله العروض التي سوف نعرضها لحضراتكم من خلال هذا المقال الذي يتضمن الصور الخاصه بالعرض الاسبوعي المميز والذي لا يقارن بالعروض الاخري حيث تعد اسواق العثيم من افضل مقدمي العروض مع بنده في المملكه العربيه السعوديه.

تقدم عروض العثيم عروض يوميه واسبوعيه بصفه مستمره كي يستفيد جميع عملائها بمناسبه شهر الخير حيث تقدم كافه انواع مستحضرات التجميل والكريمات والزيوت والشامبو حيث تحتوي علي شامبو برت جاف جديد بسعر 13.95 ريال سعودي وايضا مرطب نيفا بسعر 13.95 ريال سعودي وزيت دابر املا وشامبو نونو اطفال بسعر 13.95 ريال سعودي كما تحتوي اضا معطر للجسم ومزيل للعرق في فصل الصيف.

كانت هذه عروض العثيم الأسبوعية اليوم الأربعاء التي قد قدمناها لكم كي تستفيدوا من التخفيضات المميزة للغايه والتي تستمر لسبع أيام فقط في كافه المدن جده والرياض ومكه حيث ان العرض عليه تخفيضات تصل إلى اكثر من 50% فسارعوا قبل نفاذ الكميه حيث أنها محدوده للغايه في كافه المتاجر والأسواق لذالك قد قدمنا لكم هذا المقال كي لا تفوتكم هذه التخفيضات المميزة.

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