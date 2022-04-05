شوف عروض اكسترا الأسبوعية 50% خصم لمدة ثلاث أيام اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، تكون شركة اكسترا من الشركات التي تختص في بيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات، حيث أن تلك الشركة تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنها من إحدى الشركات التي تعمل على بيع كافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية وكذلك الكهربائية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية والمركزية بالمملكة العربية السعودية بنهاية شهر ديسمبر سنة 2018، وأيضًا فهي تختص في بيع كافة هواتف الجوال والكاميرات مع الكثير من الأشياء الأخرى.

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عروض اكسترا الأسبوعية

شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أنها من الشركات التي تستمر لتقديم أقوى الخصومات الكبيرة ومعها أروع العروض المذهلة للغاية، كما أن شركة اكسترا تكون من الشركات الحريصة في منح وعرض تلك العروض والخصومات بسعر مناسب ومتوافق مع كل شخص في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعد من الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة معها الأدوات والأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون حجمها 85 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 9499 بدلًا من 17999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم شاشة التليفزيون من النوع سوني حجمها 85 بوصة تدعم الأندرويد عالية الدقة تكون بسعر 8999 بدلًا من 17999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجمها 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 5099 بدلًا من 8499 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا الأسبوعية سعر شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجمها 65 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 5299 بدلًا من 12999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية المكنسة الذكية من النوع يوفي جي 10 الهجينة مع قوة الشفط 2000 تشغيل حتى 100 دقيقة باللون الأسود تكون بسعر 699 بدلًا من 1059 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية الكاميرا اللاسلكية الذكية من النوع أيفز سي 6 دبليو الداخلية باللون الأسود تكون بسعر 199 بدلًا من 399 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية المكنسة الذكية من النوع كيقول اس 31 بتقنية الليزر مع التنظيف الذاتي يكون بسعر 1999 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليومية