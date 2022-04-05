ردد دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2022 افضل دعاء خامس يوم رمضان 1443

اننا الان في أفضل شهور السنة شهر رمضان المبارك شهر الصوم وتلاوة القران الكريم والصلاة والتعبد فـ شهر رمضان شهر تفتح في أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار شهر تتضاعف فيه الحسنات وتقل فيه العثرات فهو شهر الكرم والمغفرة والرحمة من الله تعالي، وشهر تجاب فيه الدعوات وتفتح فيه أبواب السماء ولذلك يبحث كل مسلم بشكل يومي عن ادعية شهر رمضان المبارك وذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني دعاء اليوم الخامس من رمضان 1443 مع مجموعة من أقوي ادعية شهر رمضان المبارك التي يمكنك ترديدها طوال هذا اليوم وكسب الثواب والتقرب من المولي عز وجل.

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 2022

صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام ومن صام هذا الشهر ايمانا واحتسابا منة غفر له ما تقدم من ذنبة فشهر رمضان فيه ليلة خير من الف شهر وهي ليلة القدر لذلك يستقبل جميع المسلمين حول العالم شهر رمضان بفرحة وسعادة وبهجة فهو شهر العبادة الذي يتقرب فيه كل مسلم من الله سبحان وتعالي ويطلب منة المغفرة والرحمة ولذلك يبحثون عن ادعية شهر رمضان دائما لترديدها والتقرب الي الله سبحانه وتعالي بها.

” اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، و اجعلني فيه من عبادك الصالحين، و اجعلني فيه من أوليائك المتقين، برأفتك يا أكرم الأكرمين “.

هذا الدعاء ثوابه عظيم ومن أفضل الادعية التي يمكنك ترديدها في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 2022 وثواب هذا الدعاء ان من دعاء به اعطي في جنة الماوي الف الف قصعة وفي كل قصعة الف لون من الطعام، وهذا الدعاء جاء عن ابن عباس عن النبي صلي الله علية وسلم.

دعاء 5 رمضان 1443