نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2022 وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم dream مع مصطفى الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 تقدم مسابقة الحلم الجديده 2022 العديد من الجوائز القيمة،حيث أن يتابعه عدد كبير من الجماهير الذين يهتمون بالمسابقات و يقدمه الإعلامي الكبير مصطفى الآغا على قناة ام بي سي بشكل رسمي لا يتم الاعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى وهي واحد مليون دولار أمريكي يتم عمل سحب من خلال جميع المتسابقين واعلان عن الفائز وسوف نعلن خلال الفقرات التالية عن كيفية الاشتراك بها من خلال موقع ثقفني.

الاشتراك في مسابقه الحلم 2022

تبدأ مسابقة الحلم على استقبال جميع الرسائل من المشتركين من خلال تطبيق الحلم الذي يتم تنزيله من خلال الموقع الالكترونى الخاص بالمسابقة، حيث يتم الاشتراك من بدايه واحد من شهر يناير لعام 2022 حتى 31 ديسمبر من نفس العام فيتم تلقي الطلبات من خلال ارسال رسالة نصيه يكتب فيها انا مشترك أو كلمة انضم على الرقم الخاص ببلده أو الرقم الدولي الموحد من جميع المشتركين، وبعد إرسال الرساله نتلقى المتسابق رسالة الترحيب بها جميع تفاصيل الخدمات المقدمة من مسابقة الحلم، كما يمكن ارسال كلمة دريم او الحلم في رسالة نصية على تطبيق الحلم.

الاشتراك في مسابقه الحلم 2022

لا توجد شروط من الاشتراك في مسابقه الحلم فهي متاحة لجميع الأفراد من مختلف الدول ومختلف الأعمار، ولكن عندما يكون المتسابق من 18 عام يتم تسليم الجائزه الى ولي الامر، كما ان المتسابق عند استلام الجائزة يمضي على بعض الأوراق المطلوبة التي تثبت أنه استلم هذه الجائزة

كما يمكن المتسابق الاشتراك اكثر من مره لكي تزيد فرصته في الفوز.

مصطفى الأغا مسابقة الحلم 2022

مسابقه الحلم هي من أكبر المسابقات في مصر والوطن العربي، حيث تقدم الجائزة من واحد مليون دولار الى 2 مليون دولار لهذا العام وهذه الزيادة تجعل الكثير يطمحون فى الفوز بها،و انها تغير حياه المتسابق الى الأفضل، وتقدم لجميع الجماهير والمشاهدين لهذه المسابقة التي يقدمها مصطفى الاغا بشكل تشويقي فهو من المذيعين الذين لديهم متابعين ومحبين من مختلف الدول ومختلف الأعمار، كما لديه حس فكاهي يتميز به مما يجعله محبوبا أكثر.