جدول صيام رمضان للأطفال كامل بالساعات.. “نظمي وقتك طفلك”

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عمر شويل - جدة جدول صيام رمضان للأطفال كامل أهم ما يجب أن ينتبه له الوالدين. خلال شهر رمضان الكريم. وخاصة أن يساعد الطفل على أن يكون شخص منظم عند الكبر. وتشجيع الطفل على الصيام والتقرب من الله والحرص على عباداته من صوم وصلاة وأدعية. ويبدأ من سن صغير حتى يتعاد على صيام يوم رمضان بكامل واستكمال الشهر على مدار أيامه. وكل ذلك لا يتحدد ألا من خلال جدول صيام رمضان للأطفال كامل بالساعات ومنظم.

جدول صيام رمضان للأطفال كامل

يساعد جدول صيام رمضان للأطفال على تنظيم أوقاتهم وتشجيع الصغار على استغلالها في التقرب من الله والحرص على أداء العبادات والاجتهاد في التقرب من الله عز وجل. وممارسات أنشطة مفيدة لتنمية ذكائهم. بجانب الحرص على انجاز الوجبات الدراسية والاستمتاع ببرامج رمضان الكرتونية الشهيرة المفضلة لديهم وذلك بتوقيت محدد لأداء كل نشاط.

برنامج رمضان للأطفال الصائمين

من المعروف أن الطفل عندما يصل إلى مرحلة البلوغ يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. ويتمكن الأسرة من تنظيم جدول صيام رمضان للأطفال كامل لتخطى لحظات الجوع والعطش واستغلال وقته في أنشطة لذيذة. ذلك من خلال الجدول الآتي:

الوقت المخصص المهمة الأولى المهمة الثانية

من الساعة 10 صباحًا – 2 ظهرًا

تجهيز غرفته للقيام بعبادات شهر رمضان،. بوضع قصص الأنبياء، وسجادة صلاة، وسبحة، ومصحف.

بعد صلاة الظهر مع قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، المذاكرة أو أي نشاط يقوم الطفل به.

من الساعة 2 ظهرًا – 4 عصرًا

الاستماع للقرآن الكريم، وتسميع بعض السور القرآنية القصيرة له.

قراءة قصة دينية أو تعلم دروس رمضانية أو ممارسة هواية الرسم أو أي هواية مفضلة للطفل.

من الساعة 4 عصراً – 6 عصرًا

تحكي الأم قصة لطفلها أو عمل نشاط رمضاني بتلوين وتزيين مسجد مصنوع من الورق والفوم. أو قراءة آيات القرآن والتسبيح.

صلاة العصر مع الطفل وقراءة بعض من آيات القرآن، أخذ حمام دافئ وبعده الاسترخاء أو النوم لمدة ساعة.

من الساعة 6 عصرًا – 8 مساءً

يستيقظ الطفل يُمكن أن تطلب منه الأم مساعدتها في تحضير السفرة.

مع آذان الفجر الحرص على دعاء إفطار الصائم والفطار وصلاة المغرب

من الساعة 8 مساءً – 10 مساءً

مساعدة الأم في تنظيف مكان مائدة الإفطار، صلاة العشاء والتراويح.

راحة الطفل أو النوم حتى موعد السحور.

بذلك اتضح جدول صيام رمضان للأطفال كامل بالساعات مع الحرص على إمكانية التغيير حسب هوايات الطفل. ونتمنى الاستفادة خلال الشهر الكريم.