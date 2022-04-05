أطعمة تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال شهر رمضان أسرار جديدة

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عمر شويل - جدة أطعمة تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال شهر رمضان، والذي مع أول لياليه ينتظر الملايين حول العالم من المسلمين وجبة السحور والتي تعد من أهم الوجبات التي تعد فيها الأطعمة والمشروبات التي تساعد المسلمين على صيام نهار شهر رمضان بدون جوع أو عطش، ولاسيما في بداية فصل الصيف الذي يزداد فيه الشعور بالعطش، الأمر الذي يجعل الكثير مننا يشرب الكثير من الماء في وجبة السحور من أجل عدم الشعور بالعطش طوال نهار شهر رمضان المبارك، ولكن في الحقيقة لا يساعد من يتناول الكثير من الماء في وقت السحور عدم الشعور بالعطش، ولكن إذا أردت أن تصوم نهار رمضان بدون عطش عليك بتناول الأطعمة التي تساعدك على ذلك، ونوضح لكم أعزائي الكرام أهم المأكولات التي تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال هذا الشهر الفضيل.

الأطعمة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش

السلطة: تعبر السلطة الذي يحتوى على الكثير من الخضراوات مثل البقدونس والخس والطماطم والجرجير والجزر من أهم الأطعمة التي تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال نهار رمضان نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء، ولكن لا يستحب وضع كثير من الملح على طبق السلطة، حيث أن الملح يساعد على الشعور بالعطش.

تعبر السلطة الذي يحتوى على الكثير من الخضراوات مثل البقدونس والخس والطماطم والجرجير والجزر من أهم خلال نهار رمضان نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء، ولكن لا يستحب وضع كثير من الملح على طبق السلطة، حيث أن الزبادي: يعد الزبادي من الأطعمة المرطبة التي تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش نظرا لوجود بعض من الخميرة في الزبادي والتي تساعد المعدة في التخلص من الحموضة وتعمل أيضا على إراحة المعدة وتحسين عمليات الهضم.

يعد الزبادي من التي تساعدك على عدم الشعور بالجوع نظرا لوجود بعض من الخميرة في الزبادي والتي تساعد المعدة في التخلص من الحموضة وتعمل أيضا على إراحة المعدة وتحسين عمليات الهضم. الفول: يعتبر الفول من أهم الأطعمة التي تساعدك على عدم الشعور بالجوع في نهار رمضان ، حيث يعد الفول من المواد البروتينية التي تستمر في الجسم لفترات طويلة، لذا يستحب إضافة معلق من زيت الزيتون على الفول لعدم الشعور بالعطش.

يعتبر الفول من أهم الأطعمة التي تساعدك على ، حيث يعد الفول من المواد البروتينية التي تستمر في الجسم لفترات طويلة، لذا يستحب إضافة معلق من زيت الزيتون على الفول لعدم الشعور بالعطش. الجبن القريش: تمتاز الجبنة القريش بأنها من الأطعمة المنعشة والمرطبة والمقاومة للعطش بشكل كبير وذلك بعد إضافة بعد من الخضروات عليها.

تمتاز الجبنة القريش بأنها من الأطعمة المنعشة والمرطبة والمقاومة بشكل كبير وذلك بعد إضافة بعد من الخضروات عليها. المشروبات: تعد بعض المشروبات التي بها كافيين مثل الشاي والقهوة من المشروبات التي تساعدك على عدم الشعور بالعطش، بالإضافة إلى بعض المشروبات الطازجة مثل عصير البرتقال الذي يساعدك على عدم الشعور بالعطش.

أطعمة تمنع العطش وتحافظ على الرطوبة في الجسم

يأتي شهر رمضان المبارك كل ويستعد له جميع المسلمين حول العالم في هذا الشهر بالعادات والتقاليد المختلفة من كل بلد ولكن يجتمع الجميع على القيام بتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات وخاصة بوجبة السحور والتي من أهم تلك المأكولات التي تحافظ على الجسم بالشعور بالشبع طوال اليوم هي تناول البروتينات ودقيق الشوفان والتفاح والموز والعدس والأرز البني، وإليك رابط أفضل الأطعمة للسحور.

كما ننصح الصائمون بضرورة تناول التمر والفاكهة الطازجة في ليل شهر رمضان لأجل التمتع بالصحة والراحة في الصيام.

كيف تحافظ علي نشاطك اليومي في رمضان

افضل طريقة تجنبك الجوع والعطش وتساعدك على تجديد النشاط في رمضان هي أن تلتزم بهذه الخطوات:

مع دقات أدان المغرب قم بتناول وجبة خفيفة يفضل أن تكون من الجبن والخيار والتمر والماء.

بعد الانتهاء من صلاة التراويح قم بتناول وجبة الغداء والتي تتكون من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك وما شابه ذلك.

قبل إذن الفجر أي مع السحور قم بتناول وجبة أخري خفيفة.

ما بين الفطار والسحور قم بتناول شرب الماء على فترات، وإليكم رابط الأطعمة المفيدة في رمضان.

العادات الصحية في شهر رمضان

تعد أبرز العادات الصحية في شهر رمضان المبارك هي القيام بعمل التمارين الرياضية، كما يجب عليك أن تقوم بالنوم مبكراً في شهر رمضان حتي تتمكن من القيام من وجبة السحور وكذلك صلاة الفجر، وبعدها قم بالنوم مرة أخري، عليك أثناء النهار عدم التفكير في الاكل والشرب، وإليك رابط طريقة تجنب الجوع والعطش.

ترك شرب الدخان في رمضان

اصبح من السهل ترك التدخين في شهر رمضان، حيث انه الكثيرون من الأشخاص المدخنون قاموا بترك هذه العادة السيئة في هذا الشهر المبارك، فان من اهم الترك التي تساعدك علي ذلك هو أن تتركها فجأة بدون التدرج واستبدالها بتناول الفاكهة التي تساعدك علي ذلك مثل الموز أو التفاح أو عصير البرتقال، أما أن تتركها عن طريق العلاج حيث أن افضل العلاج المتواجد في الصيدليات هو شامبيكس، وهو عبارة عن جرعتين الجرعة الأولي عبارة عن برشام لمدة أسبوعين والجرعة الثانية أيضا برشام لمدة أسبوعين، بعدها ينتهي النيكوتين تماماً من جسمك وتستطيع البعد عن التدخين نهائيا.

إلي هنا قد وصلنا إلي الختام اذكر لنا مكونات الفطور والسحور وهل هي من أهم أطعمة تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال شهر رمضان.