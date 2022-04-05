لماذا يضع البعض حجر أثناء بيض سلق البيض خاصة من يعيشون في هذه المناطق

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البيض من المأكولات الرئيسية في كثير من الوجبات عند معظم الأسر حيث يحتوي البيض على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، وأهمها أنه يحتوي على الكالسيوم وتختلف طرق طبخ البيض ومن أشهر طرق طبخ البيض سلق البيض، ولكن يوجد الكثير من الأشخاص الذين يقومون بسلق البيض بطريقة خاطئة حيث أن البيض لا يحتوي على أى ملوثات أو أضرار في حالاته الطبيعية، ولكن عندما يتم خلط ببعض الملوثات الخارجية فإنها يتعرض للتلوث ويصبح غير صالح للأكل لذلك يجب علينا أن نعرف الطريقة الصحيحة لسلق البيض
لماذا يتم وضع حجر مع البيض المسلوق
يمكننا أن نضع حجر مع البيض المسلوق حتى نستخدم كمية قليلة من الماء حيث أن الحجارة تعمل على رفع منسوب المياه، ويستخدم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الصحراوية هذه الطريقة بسبب قلة الماء لديهم، ويعتبر البيض المسلوق أفضل طريقة لصنع البيض حيث يتم سلق البيض بطريقة سهلة جداً، لكن يختلف القوام الخاص بالبيض من شخص إلى شخص آخر، وتختلف المدة اللازمة لسلق البيض أيضاً من سبع دقائق إلى 12 دقيقة ولكن المدة المناسبة لسلق البيض هي سبع دقائق على درجة حرارة عالية.
أسباب سلق البيض
- يتم سلق البيض حتى نستخدم كمية قليلة من الماء حيث أن الحجارة ترفع منسوب الماء.
- يحمي البيض من الكسر أثناء الغليان عندما يكون الوعاء كبير حيث يصطدم البيض بالوعاء أثناء عملية الغليان بسبب الفراغ
- يعمل الحجر على منع فوران الماء.
- تحتفظ الحجارة بالحرارة لفترة طويلة جدا وتعمل على نضج البيض بسرعة وتحافظ على درجة الحراره لمده طويله جدا.
- يحتوي الحجر على نسبة من الأملاح.
الطريقة الصحيحة لسلق البيض
يوجد الكثير من النصائح والمعلومات التي يجب أن نعرفها قبل أن نقوم بسلق البيض وهذه معلومات مهمة جدا:
- أن يتم سلق البيض لعدة دقائق لأن السلق السريع لا يقتل البكتيريا الخاصة بـ السالمونيلا الموجودة في البيض.
- يمكن أن يظل البيض مسلوق لفترة من الزمن حوالي أسبوع كامل ويمكن وضعه في الثلاجة ولكن بدون تقشير.
- عندما يتم وضع البيض خارج الثلاجة بعد السلق لساعتين فإن البيض يفسد كما أنه من الممكن أن يفسد بعد ساعة واحدة فقط إذا كانت درجة الحرارة عالية، وذلك بسبب أن سلق البيض يعمل على إزالة الطبقة التي تحمي البيض الموجودة في القشرة وهذا الأمر يسمح بنفاذية البكتيريا إلى داخل البيضاء من خلال القشرة.
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