فكرة عبقرية لتفصيص الرمان بسرعة الصاروخ في دقيقة هتفصصي 5 وطريقة جديدة لتقديمة أوعدك هتعشقي الرمان

الرمان من فواكه الشتاء اللذيذة حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، ولكن الكثير منهم يجدون صعوبة في تناوله حيث أن طريق تقشيره وتفصيصه صعبة، ولكن مع البحث والتفكير في طريقة سهلة للتفصيص وجدنا بعض الطرق والحيل البسيطة لتفصيص الرمان بسرعة في المنزل وبدون مجهود، وهذا ما نتعرف عليه الآن من خلال مقالنا هذا بخطوات بسيطة.

تفصيص الرمان بسرعة الصاروخ

يتم إحضار الكمية المراد تفصيصها من الرمان وتغسل جيدا.

ثم يتم إحضار وعاء عميق به قدر مناسب من الماء الدافئ، ومن ثم نضع به الرمان فترة قبل أن يقشر.

بعد ذلك يتم تقطيع الرمان إلى نصفين وقتها يكون التفصيص سهل جداً.

أو من الممكن بعد تقطيعها تقلب السكينة ويتم الطرق على زهر الرمان حتى يسهل تفصيصه.

يمكنك تقشير الرمان من الأعلى والأسفل ثم عمل ثمان فتحات جانبية على قشرة الرمان، ومن ثم بواسطة ملعقة صغيرة يتم تفريغ حبات الرمان بكل سهولة.

بعد التفصيص نضع ملعقتين من السكر وملعقة من عصير الليمون ويتم التقليب جيدا.

يتم حفظ الرمان في الثلاجة من خلال وضعه في كيس بلاستيك مع تفريغ الهواء وحفظه في الفريزر.

فوائد الرمان وأضراره

كما توجد فوائد كثيرة للرمان أيضا توجد له أضرار ولكن الأضرار تكمن في الإفراط في تناوله، ومن أهم الفوائد هى التالي: