نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلميع الخشب والموبليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بمكون ميخطرش علي بال عفريت في المقال التالي
يعتبر تلميع للخشب من الأمور الشاقة لدى بعض ربات المنازل حيث يصبح الخشب بين الحين والأخر مليء بالأوساخ والأتربة وتلجأ ربات البيوت إلى تنظيفه أو تلميعه باستخدام المساحيق غالية الزمن ولكن سوف نتناول في هذا المقال طرق سهلة لتلميع الخشب وبأقل الإمكانيات دون الحاجة لشراء تلك المساحيق.
طرق سهلة لتلميع الخشب.
الطريقة الأولى
- نقوم بغلي الشاي على النار وننتظر حتى يبرد نقوم بإزالة الأتربة والأوساخ التي على الخشب ثم نقوم بوضعه في بخاخة ونحضر قماشة من القطن ونقوم برش الخشب ونتركه ربع ساعة ثم نقوم بمسحه جيدًا بواسطة القماشة حتى يلمع ويصبح جديد.
الطريقة الثانية.
- نحضر ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع ليمونة ونضعها في بخاخة ونضيف إليهم الماء ونقوم برج البخاخة جيدًا نقوم بتنظيف الخشب جيدًا من الأتربة والأوساخ بواسطة قماشة قديمة ونقوم برش الخشب والأركان بواسطة الخليط ونقوم بمسحه بقماشة من القطن وفي خلال نصف ساعة فقط يرجع الخشب جديد.
الطريقة الثالثة.
- نحضر نصف كوب من خل التفاح ونضعهم على نصف كوب من الماء ونقوم برش الخشب بالبخاخة بعد مسحه من الأتربة وبذلك يصبح الخشب نظيف وجديد كما كان حيث يعمل خل التفاح على التخلص من جميع الأوساخ والبقع القديمة.
الطريقة الرابعة.
●نحضر القليل من زيت جنسيون ونضعه على قماشة قديمة ونقوم بمسح الخشب جيدًا حتى يتم تنظيفه.
فوائد هذه الطرق لتلميع الخشب.
- توفر علينا الكثير من الوقت والجهد ففي خلال القليل من الوقت يكون الخشب جاهز ونظيف.
- توفر شراء المساحيق غالية الثمن فبدلًا من شراء المساحيق نستخدم هذه المواد رخيصة الثمن.
- تعتبر طريقة صحية بدلًا من استخدام أي مواد كيمياوية مضرة قد تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.
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