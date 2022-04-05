إياك أن ترمى زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب

زيت القلي المستخدم من الأمور المتعارف عليها أنه يتم التخلص منه أول بأول، وذلك نظرا لأنه لا يصلح للاستخدام مرة أخرى، وهذا اعتقاد خاطئ هو حقيقي لا يصلح لأغراض القلي مرة أخرى، ولكن ما نجهله أنه كنزا مجهولا في المنزل؛ حيث أنه من الممكن أن يستخدم لأغراض أخرى فلابد من أن لا يتم خسارة الزيوت المستخدمة بعد اليوم، ولكن يجب علينا الاحتفاظ بالزيوت في زجاجة كبيرة حتى تحصلي على كمية كبيرة من الزيوت؛ فهي تباع لدى أشخاص متخصصين لشراء الزيوت المستعملة لإعادة تدويرها في بعض الصناعات.

استخدامات زيت القلي المستخدم

يمكنك تجميع الزيوت المستعملة لديك والاستفادة من بيعها أناس متخصصين في ذلك حيث يتراوح سعر الليتر من عشرة أو أكثر أو اقل على حسب، وهؤلاء الأشخاص يقومون بإعادة تدويره لتصنيع الصابون السائل التي يتم استهلاكه يوميا في المنزل أو من الممكن أن تستخدميه انتي في تصنيعه في المنزل.

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل

لتر من الزيت المستخدم.

لتر من الماء المغلي.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من البوتاس.

ملعقة كبيرة من زيت عطري.

نصف كيس من هيدروكسيد الصوديوم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على صابون سائل طبيعي لا يستغني عنه أي منزل، وإليكم الخطوات كالتالي: