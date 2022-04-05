نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات والدفايات extra بخصم حتى 56% من أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات والدفايات بأرخص الأسعار متاحة من موقع اكسترا اون لاين extra بخصم حتى 56% بكل فروع متجر أكسترا السعودية، والتي تجدوها بخصومات كبيرة جدًا وحصرية على كل المعروضات داخل المملكة العربية السعودية، وهذا متاح فقط لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية.

حيث تقدم متاجر اكسترا الالكترونية أحدث الأجهزة الذكية والكهربائية بأسعار مخفضة جدًا في موسم الخصومات التي تقدمها اكسترا السعودية في مهرجان العروض الحصرية الجديدة التي تقدمها لكل عملاء المملكة العربية السعودية بصفة متجددة، والتي تغطي كل أحتياجات المستخدمين المتنوعة من الأدوات والمستلزمات المنزلية والشخصية، مع مختلف الأجهزة بسعر مخفض مع مختلف الخدمات الأخرى.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات والدفايات extra بخصم حتى 56% من أكسترا السعودية

يوجد في اكسترا عروض حصرية على الجوالات والشاشات والدفايات بأرخص سعر من بين كل متاجر السعودية المنتشرة في المملكة، بخصم كبير وصل حتى 56%، حيث تجدوها بكل التفاصيل والمواصفات الأحدث في المملكة، كما يوجد كذلك هدايا قيمة مجانية يتم إستلامها عند الشراء.

كما تقدم متاجر اكسترا مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الذكية المتاحة بأعلى المواصفات التقنية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها تفصيلًا من خلال الموقع الرسمي لاكسترا الذي يضم المعروضات المطروحة في اسواق المملكة العربية السعودية، والذي يمكنكم من الإستفادة من خدمات كثيرة أخرى من هلاله وبخطوات بسيطة جدًا، وتابعو معنا في الفقرات التالية مختلف الخصومات المطروحه عليه.

عروض اكسترا

متاح معنا اليوم أجدد تخفيضات اكسترا التي تقدمها على الجوالات من اكسترا ايفون iphone و اكسترا سامسونج samsung بمواصفات مميزة جدًا ستنال إعجابكم، حيث تجدون اسعار الجوالات بأرخص ما يكون مع خدمة تقسيط اكسترا المميزة، كما تجدون معنا اسعار اكسترا جوالات لافا وفيفو وشاومي من الفئات المتوسطة.

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شاومي ريدمي 10 نوت اس xiaomi مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجابايت، متاح منه اللون الرمادي، بسعر 799 ريال سعودي بدل من 969 ريال سعودي، بخصم 15.8%، متاح للإستلام من المعرض أو التوصيل المنزلي.

شاومي فيفو واي 20 2021 4 جي، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 64 جيجابايت، متاح منه اللون الابيض، بسعر 589 ريال سعودي بدل من 669 ريال سعودي، بخصم 11.95%.

اكسترا عروض

عرض من اكسترا لفترة محدودة على جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s الجيل الخامس 5 جي، مصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجابايت، يأتي مع معالج بسرعة 2 جيجا هرتز، ومزود بخاصية ان اف سي، متاح منه اللون الأسود، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1649 ريال سعودي، بخصم 9.09%.

خصم حصري من اكسترا على جوال ابل ايفون 13 iphone 13 الجيل الخامس 5 جي، مصمم بشاشة مقاس 6.1 بوصة، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجابايت، متاح منه اللون الوردي، بسعر 3799 ريال سعودي، مع 2 هدية قيمة مجانية بقيمة مبلغ 288 ريال سعودي، ويأتي الجوال مع ضمان عامين من المصنع، وهو متاح للإستلام من المتجر أو التوصيل المنزلي.

عروض اكسترا المخفضة

تخفيض خاص في اكسترا لمدة محددة على كل جوالات سامسونج جالاكسي ايه 12 samsung galaxy a12 يدعم شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، مصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 64 جيجابايت، يأتي مع معالج بسرعة 8 جيجا هرتز، متاح منه اللون الأسود، بسعر 575 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، بخصم 4%.

تخفيض خاص جدًا جوالات لافا في بلس 6 ، يدعم شبكات إتصال الجيل الرابع 4 جي، مصمم بشاشة مقاس 5.5 بوصة، وعرض الهاتف هو 7.1 سم، وطوله 14.96 سم، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 32 جيجابايت، يأتي مع معالج بسرعة 1.40 جيجا هرتز، متاح منه اللون الأزرق الفاتح، بسعر 575 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، بخصم 4%.

عروض اكسترا للجوالات

جوالات ابل ايفون 13 برو 5 جي apple iPhone 13 pro 5g ، يدعم تشغيل كافة شبكات إتصال الجيل الخامس، مصمم بشاشة مقاس 6.1 بوصة، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 256 جيجا بايت، يأتي مع معالج قوي، متاح منه في المتجر لون أزرق سيرا، بسعر 4999 ريال سعودي بدل من 5199 ريال سعودي، بخصم 3.84%، مع مجموغدعة هدايا مختارة، ويشمل السعر ضمان الجوال ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.

جوالات ابل ايفون 13 برو ماكس 5 جي apple iPhone 13 pro max 5g ، يدعم تشغيل كافة شبكات إتصال الجيل الخامس، مصمم بشاشة مقاس 6.1 بوصة، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت، يأتي مع معالج قوي، متاح منه في المتجر لون أزرق سيرا، بسعر 5199 ريال سعودي، مع مجموعة هدايا مختارة بقيمة 288 ريال سعودي لعدد 2 هدية، ويشمل السعر ضمان الجوال ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.

عروض اكسترا على الحوالات

جوالات ابل ايفون 13 برو 5 جي apple iPhone 13 pro 5g ، يدعم تشغيل كافة شبكات إتصال الجيل الخامس، مصمم بشاشة مقاس 6.1 بوصة، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 128 جيجا بايت، يأتي مع معالج قوي، متاح منه في المتجر لون أزرق سيرا، بسعر 4699 ريال سعودي، مع مجموعة هدايا مختارة بقيمة 288 ريال سعودي لعدد 2 هدية، ويشمل السعر ضمان الجوال ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.

خصم على جوال سامسونج جالاكسي ايه 12 samsung galaxy a12 4g ، يدعم تشغيل كافة شبكات إتصال الجيل الرابع، مصمم بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة 720×1600، مع سعة للذاكرة الداخلية بمساحة 64 جيجا بايت، يأتي مع معالج قوي ثماني النواة، متاح منه اللون الأزرق بسعر 575 ريال سعودي بدل من 599 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 4%.

اكسترا

متاح معنا اليوم كذلك أسعار الشاشات فمن اكسترا هواوي huawei التي تم طرحها بأسعار مناسبة جدًا، والتي نأتي لكم بها من سامسونج، وال جي، وهواوي، وسوني، وكلاس برو، وغيرهم الكثير من الماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي أجمع، والأأسعار مقدمة بتخفيض وصل إلى 56%.

موقع اكسترا

شاشة تليفزيون فيليبس philips مقاس 65 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 3299 ريال سعودي بدل من 4999 ريال سعودي، بخصم 34%، مع هدية مجانية قيمتها 599 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون فيليبس philips مقاس 58 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 2389 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي، بخصم 40.26%، مع هدية مجانية قيمتها 179 ريال سعودي.

اكسترا اون لاين

شاشة تليفزيون هواوي huawei مقاس 65 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 3599 ريال سعودي بدل من 4499 ريال سعودي، بخصم 20%، مع 2 هدية مجانية قيمتها 998 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون هواوي huawei مقاس 55 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 2649 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي، بخصم 24.29%، مع 2 هدية مجانية قيمتها 578 ريال سعودي.

عروض اكسترا للشاشات

شاشة تليفزيون تي سي ال مقاس 55 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 1999 ريال سعودي بدل من 2759 ريال سعودي، بخصم 27.54%، مع هدية مجانية قيمتها 179 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون تي سي ال مقاس 55 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 2599 ريال سعودي بدل من 3449 ريال سعودي، بخصم 24.64%، مع هدية مجانية قيمتها 179 ريال سعودي.

شاشات اكسترا

شاشة تليفزيون تي سي ال مقاس 70 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 3299 ريال سعودي بدل من 4369 ريال سعودي، بخصم 24.66%، مع هدية مجانية قيمتها 599 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون تي سي ال مقاس 55 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 1999 ريال سعودي بدل من 2759 ريال سعودي، بخصم 27.54%، مع هدية مجانية قيمتها 179 ريال سعودي.

عروض اكسترا الجديدة

شاشة تليفزيون سوني مقاس 65 بوصة، تليفزيون ذكي اندرويد فائق الوضوح، بسعر 3999 ريال سعودي بدل من 7599 ريال سعودي، بخصم 47.37%، مع هدية مجانية قيمتها 599 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سوني مقاس 55 بوصة، تليفزيون ذكي فائق الوضوح، بسعر 3799 ريال سعودي بدل من 5999 ريال سعودي، بخصم 36.67%، مع هدية مجانية قيمتها 179 ريال سعودي.

أكسترا

يوجد لدى متجر إكستر ا أجود أنواع الدفايات الكهربائية التي تعمل بتقنيات حديثة جدًأ آمنة تضمن سلامة الأفراد بالمنزل، فنجد منها ما يعمل بالزين وآخر يعمل بالشمعات، كما أنه يوجد منها أنواع سيراميك ذات تصميم عصري وجذاب يناسب مختلف أنواع الديكور، ونترككم مع الأسعار في التالي بخصم حتى 33% على الموقع الرسمي أو في الفروع الكثيرة المنتشرة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

تخفيضات اكسترا

دفاية كلاس برو زيتية مع 3 مستويات للحرارة بعدد 13 ريشة، تعمل بقوة 2500 واط، متاح منها اللون الأسود، بسعر 499 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي، يخصم حصري 28.61%.

دفاية كولين مع حامل، تعمل بقوة 1800 واط، متاح منها اللون الأسود، بسعر 509 ريال سعودي.

دفاية كولين زيت 7 ريشة، تعمل بقوة 1500 واط، متاح منها اللون الأبيض، بسعر 309 ريال سعودي.

إكستر ا

دفاية كهربائية من كيون، تعمل بقوة 500-1000 واط 220-240 فولت، تغطي مساحة 12.8 متر مربع، الدفاية تدعم خاصية الإغلاق الأوتوماتيكي، متاحة للإستلام مباشرة من المعرض أو التوصيل حتى باب المنزل، بسعر 179 ريال سعودي.

دفاية كولين زيت 9 ريشة، تعمل بقوة 2000 واط، متاح منها اللون الأبيض، تدعم خاصية الإغلاق الأوتوماتيكي، بسعر 349 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية

خصم خاص على دفاية كلاس برو زيتية مع 3 مستويات للحرارة بعدد 15 ريشة، تعمل بقوة 2500 واط، متاح منها اللون الأبيض، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي، يخصم حصري 27.32%.

عرض مخفض على دفاية مدورة مزودة مع 3 مستويات للحرارة بعدد 6 شمعة، تعمل بقوة 2000 واط، مصنوعة من الفولاذ، بسعر 259 ريال سعودي.

كنتم مع أحدث أسعار الإلكترونيات من جوالات اكسترا السعودية، مع تخفيضات حصرية مقدمة على الشاشات الذكية، هذا بالإضافة إلى أسعار الدفايات الحديثة، وللمزيد من الخصومات الجديدة على موقعنا عليكم القيام بمتابعتنا ليصلكم أجدد التخفيضات من كل المتاجر في داخل المملكة العربية السعودية.

والتي تجدون من بينها أكبر المتاجر ومحلات السوبر ماركت التي تقدم السلع الغذائية بكل أنواعها، مع متاجر أخرى شهيرة بتنزيلاتها عل ى الأجهزة والإلكترونيات، بجانب متاجر خاصة بالأدوات المنزلية والدراسية، وجميعهم نعرض لكم أخر ما يقدمونه من خدمات للعملاء، سواء خدمات التقسيط، أو الصيانة، أو التوصيل والتركيب، فتابغونا للتفاصيل في مقالاتنا المقبلة.