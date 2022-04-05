شوف أقوي العروض من Saco على الأجهزة المنزلية الكهربائية بخفيضات هائلة

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Saco هي من أكبر الشركات في الشرق الأوسط ومقرها بالمملكة العربية السعودية حيث بدئت عملها عام 1985 لصناعه العدد والأدوات واتسعت بالعمل بمجالها وأصبح لديها 27 معرضاً في أنحاء المملكة وتحديداً في أثني عشر، ولها ثلاث أفرع للبيع بالجملة بالرياض وجدة والخبر، كما توفر لعملائها خدمات التوصيل والتركيب والتصليح، ولها سبعة أقسام متعددة وهم، الأدوات والعدد، والأثاث الخارجي ولوازم الحدائق، وأساسيات البيت، وتطوير البيت، ولوازم السيارات، والإلكترونيات، والرياضة، واللياقة، والألعاب.
أقوي العروض من Saco على الأجهزة المنزلية الكهربائية بخفيضات هائلة
وتفاجئ الجميع بمناسبة شهر رمضان بأقوي العروض المغرية كما تقدم تخفيضات كبري وأسعار مميزة على الأجهزة المنزلية الكهربائية المختلفة ومنتجات العناية الشخصية التي تختارها لكم بكل عناية فائقة، وتقدم لكم خدمة التقسيط عند الشراء خلال ثلاث شهور من شركة تمارا، يمكنكم تصفح العروض من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني أو من خلال متاجرها.
- صانعة التورتيا 12 ” تعمل بقوة 1200 واط غير لاصقة، بسعر 199.00 ريال يقسط على 3 دفعات بقيمة 66.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.
- مكيف صحراوي سعة الخزان 20لتر، يعمل بقوة 200واط، مروحة عالية السرعة، عدد سرعات هواء التبريد 3 سرعات، الجهد الكهربائي220-240 فولت، مساحة التبريد 25 متر مكعب، من مميزات الجهاز 3 × 1 تبريد وترطيب ومروحة، مخصص للاستخدام الداخلي، بسعر 679.00 ريال ويقسط على 3 دفعات بقيمة 226.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.
- قلايه هوائية رقمية، سعة 1.4كجم تعمل بقوة 2200 وات، متوفرة بلون أسود × نحاسي ، طول السلك 0.8 متر، مصنعة من مادة البلاستيك، جهاز طهو متعدد الوظائف، سعر القطعة 999.00 ريال تقسط على دفعات بقيمة 333.00 ريال بدون فوائد مع تمارا.
أجهزه كهربائية منزلية من Saco
- مروحة بوكس صندوق، تعمل بقوة 40 واط، متوفره 3 سرعات، بلاك اند ديكر، ضمان عامان، من مميزاتها ضجيج منخفض وضوضاء رياح منخفضة، تدفقًا عاليًا للهواء، مصنعة من البلاستك، حجم المروحة 30.48سم، بسعر 139.00 ريال قسط على فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 46.33 ر.س بدون فوائد مع تمارا.
- ماكينة غسيل المفارش والسجاد بالشامبو ولكنها أيضًا رائعة لتنظيف الأرضيات الصلبة، تعمل بقوة 220 فولت، مصنوعة من البلاستيك بولي بروبيلين، القوة الكهربائية1350واط، اللون الرئيسي أسود ومثلج، تزيل الأوساخ المتراكمة من الأعماق لتنظيف المنزل بالكامل، بسعر 999.00 ريال تقسط على 3 دفعات بقيمة 333.00 ر.س بدون فوائد مع تمارا.
- فرشاة تصفيف الشعر، بقوة 1000 واط، من بيبي ليس، آلات تسريح الشعر بكل سهولة، تصميم مضغوط ومقبض نحيف، كما يساعد تجعيد الشعر المتجمد مع امكانية ضبط الحرارة والسرعة، بسعر 149.00 ريال يقسط على 3 دفعات بقيمة 49.66 ر.س بدون فوائد مع تمارا.
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