شوف أقوي العروض من Saco على الأجهزة المنزلية الكهربائية بخفيضات هائلة

Saco هي من أكبر الشركات في الشرق الأوسط ومقرها بالمملكة العربية السعودية حيث بدئت عملها عام 1985 لصناعه العدد والأدوات واتسعت بالعمل بمجالها وأصبح لديها 27 معرضاً في أنحاء المملكة وتحديداً في أثني عشر، ولها ثلاث أفرع للبيع بالجملة بالرياض وجدة والخبر، كما توفر لعملائها خدمات التوصيل والتركيب والتصليح، ولها سبعة أقسام متعددة وهم، الأدوات والعدد، والأثاث الخارجي ولوازم الحدائق، وأساسيات البيت، وتطوير البيت، ولوازم السيارات، والإلكترونيات، والرياضة، واللياقة، والألعاب.

أقوي العروض من Saco على الأجهزة المنزلية الكهربائية بخفيضات هائلة

وتفاجئ الجميع بمناسبة شهر رمضان بأقوي العروض المغرية كما تقدم تخفيضات كبري وأسعار مميزة على الأجهزة المنزلية الكهربائية المختلفة ومنتجات العناية الشخصية التي تختارها لكم بكل عناية فائقة، وتقدم لكم خدمة التقسيط عند الشراء خلال ثلاث شهور من شركة تمارا، يمكنكم تصفح العروض من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني أو من خلال متاجرها.

صانعة التورتيا 12 ” تعمل بقوة 1200 واط غير لاصقة، بسعر 199.00 ريال يقسط على 3 دفعات بقيمة 66.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

مكيف صحراوي سعة الخزان 20لتر، يعمل بقوة 200واط، مروحة عالية السرعة، عدد سرعات هواء التبريد 3 سرعات، الجهد الكهربائي220-240 فولت، مساحة التبريد 25 متر مكعب، من مميزات الجهاز 3 × 1 تبريد وترطيب ومروحة، مخصص للاستخدام الداخلي، بسعر 679.00 ريال ويقسط على 3 دفعات بقيمة 226.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

قلايه هوائية رقمية، سعة 1.4كجم تعمل بقوة 2200 وات، متوفرة بلون أسود × نحاسي ، طول السلك 0.8 متر، مصنعة من مادة البلاستيك، جهاز طهو متعدد الوظائف، سعر القطعة 999.00 ريال تقسط على دفعات بقيمة 333.00 ريال بدون فوائد مع تمارا.

أجهزه كهربائية منزلية من Saco