شوف أحدث الجوالات وبخصومات هائلة بداخل مكتبة جرير بالسعودية

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مكتبة الجرير صرح كبير في المملكة العربية السعودية والتي تم تأسيسها في مدينة الرياض والتي أصبحت شركة مساهمة في عام 2002 ميلاديا وأصبحت من أكبر الشركات المساهمة داخل السوق السعودي ويبلغ رأس مال شركة الجرير أكبر من مليار ريال سعودي وهى تعمل من خلال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والبيع المباشر من خلال فروعها في المملكة العربية السعودية وقد قومنا بإختيار أحدث عروض شركة الجرير لنقدمها لكم. عروض شركة مكتبة الجرير على الهواتف المحمول الذكية: أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5G متوفر باللون أخضر صنوبري بسعر 5199 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو ماكس 5G بسعة تخزين 512 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر الصنوبري بسعر 6199 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 13 بسعة تخزين 64 جيجا بايت 4G بذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام إل تي إيه متوفر باللون الأزرق بسعر 649 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 256 جيجا بايت 5G بذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأسود بسعر 1799 ريال سعودي.

هونر 50 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأخضر الزمردي ومتاح بخصم 16% ليصبح سعره بعد الخصم 2099 ريال سعودي بدلا من 2499 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط بسعر الكاش بواسطة البطاقات الإئتمانية أو من خلال جرير للتقسيط.

شاومي 11 لايت 5G بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بلون الكمأة الأسود ومتاح بخصم 6% ليصبح سعره بعد الخصم 1399 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي. عروض شركة مكتبة الجرير على الشاشات الذكية : شاشة تي سي إل بحجم 50 بوصة دقة عالية الوضوح 4K ألترا إتش دي، إل إيه دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود بسعر 1799 ريال سعودي. مع توفر إمكانية التقسيط بسعر الكاش مع البطاقات الإئتمانية أو من خلال جرير للتقسيط.

شاشة هاير بحجم 70 بوصة دقة عالية الوضوح 4K ألترا إتش دي، دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الأسود ومتوفر بخصم 46% ليصبح سعره بعد الخصم 2999 ريال سعودي بدلا من 5599 ريال سعودي.

شاشة سوني بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K ألترا إتش دي، دي إل أي دي تلفزيون أندرويد متوفر باللون الفضي ومتاح بخصم 49% ليصبح سعره بعد الخصم 3049 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث الجوالات وبخصومات هائلة بداخل مكتبة جرير بالسعودية - ثقفني

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