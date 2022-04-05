نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض أسواق العثيم بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية في المقال التالي

تهنئ مجموعة أسواق العثيم المسلمين أجمعين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتعلن عن أكبر تخفيضات وعروض على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية وكل ما هو ضروري لكل بيت وهذه العروض موجودة فى جميع فروع أسواق العثيم المتاحة في جميع أنحاء السعودية. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: متاح بالعرض فرن كهربائي مقدم من شركة ريدبول سعة 45 لتر بسعر 224 ريال سعودي.

كما يوجد عرض هائل على مفرمة لحم مقدمة من شركة جيباس سعر المفرمة داخل العرض 149 ريال سعودي، فالمفرمة تمكنك من الحصول على اللحم المفروم الذي يدخل فى كثير من الأكلات.

كما يتوفر ايضًا خلاط مع وعاء مقدم من شركة أى تي سي بسعر 69 ريال سعودي.

ومتاح ايضًا داخل العرض توصيلة كهرباء مقدمة من شركة الفنار بطول 3 متر سعر التوصيلة داخل العرض 49.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متاح عرض هائل على شاي الربيع، شاي أسود حبيبات, كيس يشمل 200 حبة بسعر 16.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 29.95 ريال سعودي.

كما يتوفر بالعرض بسكويت الشاي اولكر وتشمل العبوة 12 حبة بوزن 147 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 26.50 ريال سعودي، فالبسكويت يعد وجبة خفيفة لسد الجوع.

ومتاح ايضًا عرض هائل على جبنة كيري تشمل العبوة 24 حبة بوزن 432 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 19.50 ريال سعودي، فالجبنة الكيري من الجبنات المفضلة في حشوات المعجنات.

ويتوفر بالعرض زيت زيتون الجوف وزن الزجاجة 500 مل بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال سعودي، فازيت الزيتون يدخل في كثير من وصفات البشرة والشعر.

كما يوجد داخل العرض سمن فارم وزن العلبة 1800 جرام بسعر 59.95 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 92.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على المنظفات: ومتوفر بالعرض ملين نولين نسيم الحدائق وزن 3 لتر بسعر 12.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 23.95 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض صابون جنتو أخضر رائحة الورد بوزن 5 كيلو جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلًا من 80.95 ريال سعودي، فصابون جينتو يخلصك من أصعب البقع.

ومتوفر بالعرض منظف سوبر جل العملاق بوزن 2000 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 23.90 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث عروض أسواق العثيم بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض أسواق العثيم بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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