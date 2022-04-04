نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر بالكركم الطبيعي لون ذهبي جذاب بدون كماويات في المقال التالي
يعتبر الكركم من الأعشاب ذات اللون الأصفر ويتم الحصول على الكركم من نبتة الكركم المندرجة تحت عائلة الزنجبيل وتعددت الفوائد التي تترتب على الكركم التي من بينها صبغ الشعر ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير صبغة الشعر بالكركم.
طريقة صبغ الشعر بالكركم
يتم تحضير صبغ الشعر بالكركم بخطوات ومكونات بسيطة للغاية وفيما يلي الطريقة التي تتبع في تحضير صبغ الشعر بالكركم.
مكونات وصفة الكركم لصبغ الشعر
- كمية مناسبة من الكركم.
- كمية من البابونج.
- كمية من زهرة القطيفة.
خطوات تحضير وصفة الكركم لصبغ الشعر
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم خلط فيه كافة المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم وضع المياه المغلي على المكونات.
- يتم ترك المكونات للنقع لمدة عشرين دقيقة.
- بعد ذلك يتم تصفية المنقوع من كافة الشوائب.
- يتم بعد ذلك توزيع الكركم على الشعر ثم يتم تركه عليه لمدة ثلث ساعة.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر بالمياه.
- يتم تكرار الخطوات السابقة أكثر من مرة لحين أن يتم الحصول على شعر لونه فاتح.
طريقة تحضير محلول الكركم لصبغة الشعر
يتم تحضير محلول الكركم لصبغة الشعر بلون ذهبي جذاب من خلال إحضار المكونات الآتية.
مكونات محلول الكركم لصبغ الشعر
- كأسين من المياه الفاترة.
- ملعقتان من مسحوق الكركم.
خطوات التحضير
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين الغليان.
- القيام بإضافة الكركم مع التقليب لحين أن يذوب الكركم.
- بعد ذلك يتم إزالة الإناء من على النار ثم تركه لحين أن يبرد.
- يتم الحصول على إناء ضغط ثم يتم وضع فيه خليط الكركم ثم يتم وضع منشفة على الكتفين.
- يتم ارتداء قفازات ثم ثني الرقبة وتكون الرأس فوق المغسلة.
- بعد ذلك يتم وضع الكركم على الشعر بداية من الجذور إلى أسفل الشعر.
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