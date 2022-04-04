طريقة صبغ الشعر بالكركم الطبيعي لون ذهبي جذاب بدون كماويات

يعتبر الكركم من الأعشاب ذات اللون الأصفر ويتم الحصول على الكركم من نبتة الكركم المندرجة تحت عائلة الزنجبيل وتعددت الفوائد التي تترتب على الكركم التي من بينها صبغ الشعر ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير صبغة الشعر بالكركم.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

يتم تحضير صبغ الشعر بالكركم بخطوات ومكونات بسيطة للغاية وفيما يلي الطريقة التي تتبع في تحضير صبغ الشعر بالكركم.

مكونات وصفة الكركم لصبغ الشعر

كمية مناسبة من الكركم. كمية من البابونج. كمية من زهرة القطيفة.

خطوات تحضير وصفة الكركم لصبغ الشعر

يتم الحصول على إناء عميق ويتم خلط فيه كافة المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم وضع المياه المغلي على المكونات. يتم ترك المكونات للنقع لمدة عشرين دقيقة. بعد ذلك يتم تصفية المنقوع من كافة الشوائب. يتم بعد ذلك توزيع الكركم على الشعر ثم يتم تركه عليه لمدة ثلث ساعة. بعد ذلك يتم غسل الشعر بالمياه. يتم تكرار الخطوات السابقة أكثر من مرة لحين أن يتم الحصول على شعر لونه فاتح.

طريقة تحضير محلول الكركم لصبغة الشعر

يتم تحضير محلول الكركم لصبغة الشعر بلون ذهبي جذاب من خلال إحضار المكونات الآتية.

مكونات محلول الكركم لصبغ الشعر

كأسين من المياه الفاترة. ملعقتان من مسحوق الكركم.

خطوات التحضير