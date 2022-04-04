نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر الخير خصومات بنده غير أي مكان آخر تصل إلى 70% خلال شهر أبريل 2022 في المقال التالي
كل عام تقوم مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية بتقديم مجموعة كبيرة من العروض خلال الأيام القليلة التي تسبق شهر رمضان، وهذا العام سيكون شهر رمضان خلال شهر أبريل تقريبًا لذلك سيكون تقديم عروض شهر الخير خلال شهر مارس من هذا العام، وخلال السطور القليلة الآتية سأتحدث معكم عن العروض الخاصة بشركات بنده للتجزئة الغذائية فيما يلي بشيء من التفصيل.
تنزيلات بنده اليوم خصومات تصل إلى 70% لمدة أسبوعين ألحق أقوى التخفيضات
عروض بنده اليوم
خصومات بنده السعودية منذ زمن طويل، وكان في بداية نشأته عبارة عن سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية ولكن سرعان ما تطور الأمر وأصبح له فروع آخري ثم أصبح هناك عدد كبير من الفروع له داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويعرف عن هايبر بنده السعودية الأمانة والثقة وجودة المنتجات وحسن التعامل والعديد من المزايا الأخري التي تجعل كافة الأشخاص في المملكة يفضلونه.
تخفيضات بنده السعودية
تنزيلات بنده في شهر الخير داخل بنده غير أي مكان آخر خلال شهر مارس 2022، تقدم مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية مجموعة من العروض تتمثل في الآتي:
- أصابع الشوكولاته استيكر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- شوكولاته سنيكرز بسعر 10.95 ريال سعودي.
- بونتي شكولاته بسعر 10.95 ريال سعودي.
- توبكس شكولاته بسعر 10.95 ريال سعودي.
- أصابع شوكولاتة باونتي بسعر 13.95 ريال سعودي.
- توبكس أصابع شوكولاتة بسعر 13.95 ريال سعودي.
- شوكولاته بالحليب جالكسي بسعر 11.95 ريال سعودي.
- علكة بدون سكر لحماية الأسنان إكستر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- الطائي طماطم مقشرة 6 حبات بسعر 12.95 ريال سعودي.
- طماطم مقطعة الطائي 4 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي.
- ذرة حلوة ذهبية كاملة الحجم فودي 5 حبات بسعر 14.95 ريال سعودي.
- العملاق الاخضر ذرة حلو بدون سكر 3 حبات بسعر 13.95 ريال سعودي.
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