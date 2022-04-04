نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية والخصومات غير محدودة الآن في أول أسبوع من شهر رمضان المبارك في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون من الأسواق التي لها دور هام لخدمة العديد من الزبائن والمواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية التي وصل عددهم لمائة مليون وستون عميل في المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك الهايبر يكون من القطاعات الضرورية والهامة بمجال التجزئة كما أنه يتضمن على سجل كبير ورائع يعود لسنة 1978.
أحدث خصومات بنده الجديدة على السلع الغذائية المهمة بمناسبة شهر رمضان الكريم لا تفوتها Panda
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من الأسواق المتخصصة في القطاع الخاص بالتجزئة، كما أن هذا السوق يتضمن على أقوى المجموعات الكبيرة التي تشمل وتضم أروع الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا لتشييد وبناء شركة تعد من أقوى الشركات الناجحة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن سوق بنده لديه أكبر المجموعات القوية التي مهدت الطريق لبناء وإنشاء العديد من التصورات الإيجابية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على فرامة اللحم من النوع كولين 1400 واط تكون بسعر 139 بدلًا من 249 ريال سعودي.
- 1 + 1 من منظف الوجه من النوع بوندس يكون مقدار 100 جرام بسعر 29.95 بدلًا من 59.90 ريال سعودي.
- 75 مل من مقشر الأرز من النوع نيفيا الخاص بتنعيم البشرة عدد 1 + 1 يكون بسعر 21.95 بدلًا من 43.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الرغوة التي تخص تفتيح البشرة من النوع بوندس مقدار 100 جرام يكون بسعر 30.95 بدلًا من 61.90 ريال سعودي.
- 120 مل من مقشر الوجه من النوع كوستي عدد 1 + 1 يكون بسعر 29.95 بدلًا من 59.90 ريال سعودي.
- 150 جرام من غسول الوجه نوعه فير آند لوفلي مقدار 1 + 1 سعره يكون 35.95 بدلًا من 71.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من غسول الوجه من النوع هيمالايا مقدار 150 مل يكون بسعر 35 بدلًا من 70 ريال سعودي.
- لوشن الجسم من النوع جونسون عدد 1 + 1 مقدار 400 مل يكون بسعر 24.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي.
- لوشن العناية الأساسية من النوع فازلين مقدار 400 مل عدد 1 + 1 سعره يكون 26.25 بدلًا من 52.50 ريال سعودي.
- 400 مل من لوشن الجسم نوعه سوفي عدد 1 + 1 يكون بسعر 24.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي.
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