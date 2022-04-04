نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم باقوى التخفيضات من أسواق العثيم في المقال التالي

من بين العروض المميزة التي تقدمها أسواق العثيم عروض العثيم يوم الاثنين على المنتجات الطازجة المختلفة، حيث تضم عروض الطازج من مجموعة أسواق عبد الله العثيم باقة متنوعة من المنتجات بسعر التكلفة، كما يوجد عرض حبة إضافية مجانية حيث يشتري العميل كيلو من المنتج أو حبة ويحصل على الثانية مجاناً، وفيما يلي نستعرض التخفيضات المتوفرة على بعض المنتجات التي من بينها بعض أجهزة الطهي الكهربية. عروض العثيم اشتري حزمتين من البقدونس أو النعناع أو الكراث بسعر حزمة واحدة مقابل 1.25 ريال سعودي.

بسعر التكلفة احصل على كيلو من تفاح رويال جالا سعر الكيلو 5.95 ريال.

احصل على كيلو من الرمان الهندي مقابل 12.95 ريال وهو ما يساوي سعر تكلفته، يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات وهو مفيد جداً للتخلص من فقر الدم عند الكبار والصغار.

اشتري كيلو من الخيار الطازج بسعر التكلفة مقابل 3.95 ريال للكيلو. اشتري كيس من تمر انتاج النخيل خلاص القصيم وزن كيلو جرام مقابل 19.95 ريال للحبة واحصل على الثانية مجاناً.

هيل زدني وزن 250 جرام اشتري عبوة واحصلي على الثانية مجاناً مقابل 39.95 ريال سعودي.

احصل على ربطتين من ليمون شيك بسعر 2.95 ريال.

عرض على كمثرى روز ماري سعر الكيلو 10.5 ريال بالإضافة إلى كيلو مجاناً. أسواق العثيم اصنعي العديد من الوصفات باستخدام لحم حاشي بدون عظم بسعر التكلفة مقابل 38.95 ريال سعودي.

2 كيلو من البطاطا الحلوة مقابل 5.95 ريال فقط يمكنك سلقها أو شويها أو اعداد صنية البطاطا بالبشاميل اللذيذة.

حضري اللفت المخلل من اللفت الوطني سعر الكيلو 3.95 ريال بالإضافة إلى كيلو مجاناً تحصل عليه عند الشراء. حضري صنية البطاطس باللحم أو قدمي لأسرتك البطاطس باكثر من طريقة مختلفة سعر الكيلو 2.5 ريال فقط. العثيم مول سميد زود ناعم وزن كيلو مقابل 6.25 ريال سعودي. فاصوليا زود بيضاء صغير وزن كيلو مقابل 10.95 ريال.

زيتون أكورسا أسود سعر الكيلو 12.95 ريال.

مقابل 6.95 ريال احصل على كيس من الليمون الأسود المجفف وزن ربع كيلو جرام مقابل 6.95 ريال. احصل على طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر مقابل 95 ريال للحبة. عمر شويل - جدة عروض العثيم باقوى التخفيضات من أسواق العثيم - ثقفني

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