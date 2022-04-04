نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أوفر عروض لولو هايبر الجديدة والمميزة على السلع الغذائية لشهر رمضان بأسعار عملاقة لا تفوتها LULU في المقال التالي

عروض لولو هايبر المميزة تستمر على التوالي لشهر رمضان الكريم فهو شهر الخير وقد أنزل فيه القرآن هدى للناس. ولتلك المناسبة المميزة والعظيمة تعمل فروع لولو هايبر المختلفة على توفير أفضل السلع الغذائية المهمة للجميع وبأسعار تناسب الجميع وبخصومات جبارة. حيث توفر مجموعة رائعة من اللحوم والأسماك اللذيذة وكذلك الفواكه والخضراوات كل ذلك وأكثر سوف تتعرفوا عليه من خلال هذا المقال. أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة لحم نعيمي أنثى الخروف كامل، سعر الكيلو 33.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

تايد مسحوق غسيل وزن 4.5 / 5 كيلو متنوع، للحبة بسعر 33.5 ريال بدلاً من 72.95 ريال سعودي، ووفر 39.45 ريال سعودي.

تاج الهند أرز بسمتي، للكيس بوزن 10 كيلو جرام، بسعر 89.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال سعودي، ووفر 21.55 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر على الخضراوات والفواكه فاكهة الكيوي تشيلي، للكيلو بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

برتقال فالنسيا – مصر، اشتري الكيلو بسعر 2.45 ريال بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

ليمون كبير جنوب أفريقيا، للكيلو بسعر 74.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال سعودي. باذنجان عضوي السعودية، للصندوق بسعر 9.75 ريال بدلاً من 16.75 ريال سعودي.

للمنتجات العضوية اشتري كالي عضوي إنتاج السعودية، للعلبة بوزن 250 جم. بسعر 7.25 ريال بدلاً من 14.75 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أوفر عروض لولو هايبر الجديدة والمميزة على السلع الغذائية لشهر رمضان بأسعار عملاقة لا تفوتها LULU - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أوفر عروض لولو هايبر الجديدة والمميزة على السلع الغذائية لشهر رمضان بأسعار عملاقة لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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