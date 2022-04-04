نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مغرية لمهرجان الطازج بسعر التكلفة من كل أثنين بأسواق العثيم في المقال التالي

تسوقي من خلال أسواق عبد الله العثيم بأقوي عروض منتصف الأسبوع مهرجان الطازج تقدمه كل أثنين من كل أسبوع ، حيث تقدم توليفة متنوعة من العروض المميزة التي يبحث عنها كل منزل من خضروات وفواكه طازجة ومعلبات وأجهزة كهربائية منزلية للمطبخ، بجانب اللحوم الطازجة بسعر التكلفة، كما تقدم أقل الأسعار وتخفيضات كبري على جميع المنتجات المعروضة، يستمر العرض لمدة يوم كامل أو حتى نفاذ الكمية بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم. عروض مغرية لمهرجان الطازج بسعر التكلفة من كل أثنين بأسواق العثيم علبة هيل زدني، وزن 250 جرام 1 + 1 مجاناً سعر 2 حبه 39.95 ريال.

قرع عسلي 2 حبة 1 + 1، وزن الحبة 2 كيلو بسعر 4.95 ريال.

كيس لمون شبك 2 ربطة 1 + 1 مجاناً، بسعر 2.95 ريال.

2 كيلو كمثرى روز ماري، 1 + 1 مجاناً، بسعر 10.50 ريال. منتجات خضروات وفاكه بسعر التكلفة 2 ربطة من حزمة بقدونس، نعناع، كرات، 1 + 1 مجانا بسعر 1.25 ريال.

كيلو خيار طازج بسعر التكلفة، بسعر 3.95 ريال.

بسعر التكلفة أشتري رمان هندي سعر الكيلو 12.95 ريال.

تفاح رويال جالا بسعر التكلفة للكيلو 5.95 ريال.

تفاح أصفر سعر الكيلو 5.95 ريال.

أشتري كيلو وأحصل على الأخر مجاناً 1 + 1 مجاناً، تمر أنتاج النخيل خلاص القصيم، وزن القطعة 1 كيلو، 2 حبة بسعر 19.95 ريال. لحم حاشي بدون عظم طازج، بسعر التكلفة للكيلو 38.95 ريال.

لحم غنم نعيمي طازج، متوفر فقط بفرع الرياض، بسعر التكلفة أشتري الكيلو 59.95 ريال.

متوفر بطاطا حلوة 1 + 1 مجاناً، سعر ال 2 كيلو 5.95 ريال.

2 كيلو لفت وطني، 1 + 1 مجاناً بسعر 3.95 ريال.

2 ملفوف أحمر 1 + 1 مجاناً، بسعر 3.95 ريال.

ربطة ثوم شبك، بسعر التكلفة 3.45 ريال.

كيلو بطاطس بسعر التكلفة، بسعر 2.50 ريال.

بسعر التكلفة أشتري كيلو برتقال عصير، بسعر 2.75 ريال. منتجات زود للحلويات لقمة القاضي الشهية متوفرة بقسم الحلويات 2 كيلو 1 +1 مجاناً، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 37.90 ريال.

زود كريم دونات شكولاته 4 قطع، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال 1 + 1 مجاناً.

2 تارت أوريو شوكولاتة لوتس / بالكريمة، 1 + 1 مجاناً، سعر 2 حبة 22.95 ريال بدلاً من 45.90 ريال.

زود نواشف بالتمر، سعر الكيلو بالتكلفة 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

زود كيكة باللوز والبرتقال سعر الحبة بالتكلفة فقط 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

كرواسون جبن رومي 5 قطع، بسعر التكلفة 8.50 ريال بدلاً من 10.95 ريال. أجهزة منزلية وأدوات الطبخ من أسواق العثيم غلاية مياه فيليبس سعة 1.7 لتر، بسعر التكلفة للحبة 69.00 ريال.

قلاية بطاطس GVC، سعة 7 لتر سعر التكلفة للحبة 199.00 ريال.

طباخة أرز بانكيس سعة 1.8 لتر، بسعر التكلفة 95 ريال. عمر شويل - جدة عروض مغرية لمهرجان الطازج بسعر التكلفة من كل أثنين بأسواق العثيم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مغرية لمهرجان الطازج بسعر التكلفة من كل أثنين بأسواق العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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