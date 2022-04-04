شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على جميع المستلزمات الرمضانية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات على جميع المستلزمات الرمضانية، من السلع الغذائية الأساسية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية حيث إنها تسعى دائما إلى إن تكون الوجهة الأولى والاختيار الأول في التسوق لدى جميع المواطنين السعوديين، والجدير بالذكر أن هذه العروض تعتبر عروض الأسبوع الأول من شهر أبريل حيث أنها تبدأ من يوم 30 مارس وحتى 5 أبريل 2022 مع العلم أن هذه العروض متوفرة في جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على السلع الغذائية:

بوك كريمة الطهي بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.

بوك كريمة الخفق بسعر 21.50 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

عرض ترويجي على عبوتين بوك جبنة كريم قابلة للدهن بسعر 19.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 34.95 ريال.

لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بسعر 33.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

عرض كيس بطاطس كبيرة وزن الكيس 5 كيلو جرام تقريباً بسعر 9.75 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

وأقوى العروض على أرز بسمتي تاج الهند وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 81.50 ريال.

مع مراعاة أن هذه العروض السابقة تستمر حتى أربعة أيام فقط منذ بداية صدور مجلة العروض الأسبوعية في 30 مارس.

هاجدو جبن قشقوان حليب بقر بسعر 42.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 57.50 ريال.

جبنة موزاريلا دنماركية الثلاث بقرت بسعر 25.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.50 ريال.

جبنة شيدر إنجليزي معتدلة حمراء أو بيضاء بسعر 36.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 57.95 ريال.

وعرض جديد في المعرض عند شراء أي أثنين من مسحوق أيام والحصول على عبوة ست قطع تشاباتي مجانة.

أقوى عروض اللحوم البيضاء والحمراءوالأسماك:

تمتع مع أقوى عروض ساديا المجمدة وسريعة التحضير من الخضروات والبطاطس والدجاج وصدور الدجاج وغيرها العديد بتخفيضات مذهلة بمناسبة رمضان وكل عام وأنتم بخير وبهذه المناسبة تقدم لكم فرصة عظيمة لعمل الخير حيث أنها سوف تساعدك على الخير من خلال التبرع بقيمة 2.5% من إجمالي مشترياتك من منتجات ساديا.