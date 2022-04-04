نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الاثنين 4 أبريل تذكير باليوم الأخير من العرض الأسبوعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم والتي تعتبر من افضل العروض التي تقدم جميع أنواع الفواكه والخضروات وأيضا اللحوم والدواجن والأسماك وكافه أنواع المعلبات الغذائية حيث تحتوي مجله عروض العثيم علي جميع المنتجات والسلع الرمضانية الهامة بتخفيضات مميزه للغايه حيث تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد جميع المواطنين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية من هذا العرض الأسبوعي المميز الذي ينتهي الثلاثاء فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم كافه أنواع الشاشات التليفزيونية بكامل أحجامها وأنوعها وجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية حيث تقدم الجوالات بمختلف أنواعها أيضا حيث تحتوي علي جوالات نوكيا وسامسونج وايفون وجميع الأدوات الكهربائية والمنزلية الهامة والتي يحتاج اليها كل منزل كل ذالك ستجدونه في مجله العروض التي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال والذي يتضمن كافه السلع بخصومات تصل إلي 50% لجميع الأشخاص الصغار والكبار.

مجله عروض العثيم اليوم الاثنين

يبحث عدد كبير للغايه في الفترة الأخيرة علي مجله العروض لمعرفه المنتجات والاستفاده منها وتوفير المال لذالك نقدم لحضراتكم عروض العثيم كي تتمكنوا من توفير المال والاستفادة بكافه أنواع المنظفات ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء والمنظفات وأيضا والمعقمات حيث أن هذا العرض يستمر لمده 48 ساعه فقط فسارعوا قبل انتهائه.

تشمل عروض العثيم جميع انواع اللحم البقري ولحم العجل حيث تتضمن لحم عجل بلدي بدون عظم ولحم حاشي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي جبن رومي مصري وجبن فيتا دينماركي وقشطه المائده بدر بسعر 22.95 ريال سعودي والحلاوة الطحينه والأرز البسمتي والبطاطس والباذنجان والقشطه الطازجة وحليب الأبقار والمشروبات الطبيعية الطازجة بسعر لا يقبل المنافسة.

تقدم اسواق ومتاجر عبدلله العثيم كافه أنواع المكسرات والحلويات الشرقية المشكلة حيث تحتوي علي الكنافة بالقشطه بسعر 46 ريال سعودي وأيضا كنافه كيك بالشوكلاته وايضا دونات وبقسماط وبلح الشام بسعر 17.50 ريال سعودي فقط كما تقدم عروض العثيم اليوم زود عجين سمبوسه بالمكسرات وأيضا الخبز وبسبوسه بالسمن الطبيعي وصدور الدجاج والبرجر والملوخيه والبقدونس والنعناع الأخضر وزيت الزيتون الطبيعي والعديد من لمنتجات الأخري التي تجدونها ضمن هذه الصور الخاصة بالعرض.