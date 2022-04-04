كيف تفوز في مسابقة الحلم mbc dream 2022 في سحب رمضان 500.000$

كيف تفوز في مسابقة الحلم؟، سؤال الحلم الأكبر الذي يراود كل شخص مشترك في المسابقة من أجل الفوز بإحدى جوائزها التي تم الكشف عنها في نسختها الجديدة mbc dream 2022 بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من أن كل مشترك يرى أنه من الصعب الفوز بإحدى الجوائز، إلا أنه ليس بالمستحيل، لاسيما وأن الكثيرين استطاعوا من الحصول على جوائز لم يكن يتخيلوا يومًا أنهم سيكونوا من ضمن الفائزين، إلا أن الأمر يتطلب عدد من الخطوات واتباع بعض الأمور الهامة لتفعيل المشاركة ودخول السحب، وبالتالي يتبقى عامل الحظ فقط أثناء السحب على الجائزة المقررة.

كيف تفوز في مسابقة الحلم؟

ومن أجل الفوز في مسابقة الحلم والحصول على إحدى جوائزها المالية الكبرى، فيجب عليك في البداية من الاشتراك عبر إحدى طُرق الاشتراك الأساسية المتداولة، سواء من خلال:

الاتصال الهاتفي على رقم دولتك أو الرقم الدولي الموحد، ثم الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك المُسجل. أو عبر رسالة sms نصية تحتوي على كلمة حلم أو deram أو reve إلى نفس الرقم والإجابة أيضًا على الأسئلة. أو عبر تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على جوالك، ثم إرسال رسالة برقم جوالك وتأكيد الرسالة والمشاركة.

كيفية تفعيل المشاركة ودخول السحب

بعد اتباع أيٍ من الطرق السابق ذكرها للاشتراك في مسابقة الحلم، لابد من تفعيل المشاركة من خلال الإجابة بشكل صحيح على سؤال أو أسئلة المسابقة التي تصلك في رسالة نصية عبر موبايلك، وهو شرط أساسي لدخول اسم من بينهم من سيشملهم السحب القادم، وكلما زادت فرصك اشتراكك كلما زادت فرص فوزك، ليتم بعد ذلك تأكيد قبول اسمك الذي سيتم تسجيله برقم جواله، ليتبقى فقط السحب العشوائي بنظام القرعة على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية أم بي سي.

وفور السحب سيتم الاتصال على الهواء بالفائز بعد إعلان اسمه، وسيتم تهنئته والتحدث معه، ومن ثم تحديد موعد تسليمه الجائزة.