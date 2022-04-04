نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022 دعاء اليوم 4 من شهر رمضان الكريم 1443 في المقال التالي
تزداد عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية عن دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022 حيث يبحث جميع المسلمين في كافة البلدان حول العالم عن أفضل أدعية شهر رمضان المبارك اليومية لترديد هذه الادعية والتقرب بها الي الله سبحانه وتعالي وطلب المغفرة والقبول والتوبة من الله في هذه الأيام الكريمة والمباركة، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم دعاء اليوم 4 من شهر رمضان 1443.
دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022
نعرض لكم من خلال موقع ثقفني بشكل يومي أفضل ادعية شهر رمضان المبارك 2022 ونوفر لكل مسلم مجموعة مميزة من الادعية التي يمكنك الدعاء بها بشكل يومي وبعد الصلاة وطوال فترة الصيام للتقرب الي الله في هذا الشهر المبارك شهر الطاعات والمغفرة وفي السطور التالية نعرض لكم دعاء اليوم الرابع من رمضان 2022.
- “اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وأحفظني بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ”.
ثواب هذا الدعاء عظيم جداً حيث انه من دعا به اعطي في جنة الخلد سبعين الف سرير وعلي كل سرير جارية من الحور العين.
دعاء اليوم 4 من شهر رمضان الكريم 1443
- اللهم اجعلني في شهر رمضان المبارك اليوم الرابع من المتوكلين عليك ، و اجعلني فيه من الفائزين لديك ، و اجعلني فيه من المقربين اليك بإحسانك يا غاية الطالبين يا عزيز يا وهاب اقبل الدعاء انك انت المجيب والسميع.
- اللهم ارزقني في شهر رمضان المبارك اليوم الرابع رحمة الأيتام و اطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين يا عزيز يا وهاب اقبل الدعاء انك انت المجيب والسميع .
- اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت
- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،
- اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة
وبذلك نكون قد قدمنا لكم في هذا الموضوع دعاء اليوم الرابع (4) من شهر رمضان الكريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات في شهر رمضان الكريم شهر الطاعات والتقرب من المولي عز وجل وطلب المغفرة والرحمة فهو من أفضل اشهر السنة التي ينتظرها كل مسلم في كافة بلدان العالم للتقرب الي الله وترسيخ وقتة للطاعة والصلاة والصيام.
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