نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات كبري تصل إلى 40% من Saco على مستلزمات المنزل والمطبخ في المقال التالي

بمناسبة شهر رمضان المبارك تقدم أسواق Saco أكبر تشكيلة حصرية من العروض على مستلزمات المنزل الضرورية وأواني المطبخ بمنتجات مختارة والتي لا يمكن الأستغناء عنها، ومازالت مستمره بتقديم الخصومات تصل إلى 40٪ بجميع أقسامها التي تقدمها لجميع عملائها، يمكنكم تصفح كتالوج العروض من منزلكم عبر زيارة موقعها الإلكتروني، أو يمكنكم زيارة متاجرها الموجودة بجميع أنحاء السعودية وخارجها، كما يمكنكم الشراء بالتقسيط المريح، وتقدم لكم أيضا خدمة التوصيل للمنزل لتسهل لكم عدم التجمع والأزدحام بجميع فروعها. تخفيضات كبري تصل إلى 40% من Saco على مستلزمات المنزل والمطبخ قارورة زجاجية شفافة مصنوعة من Felli ، سعة 1.5 لتر، تحتفظ مشروبك لساعات طويلة، ماركة واترواي، بسعر 29.00 ريال.

صحن تقديم مع حامل ومقبض نحاسي، ماركة Bien Servi، سعة 2 لتر، بسعر 139.00 ريال، يقسط على ثلاث دفعات بقيمة 46.33 ر.س بدون فوائد مع تمارا. سخان طعام نحاسي وحامل مفصلي نحاسي، يستخدم طقم حافظات الطعام، مصنع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ / النحاس، متوفر بلون نحاسي، يتميز بسهولة التنظيف، سعر القطعة 139.00 ريال يقسط على دفعات بقيمة 46.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

طقم أواني طعام مكون من 16 قطعة خزف حجري فخار سليت، ماركة ثومسون بوتري، يتميز بأخذ أصغر مساحة في مطبخك ويمكن تخزينه بسهولة في أي مكان دون عناء، طقم عشاء متين ومقاوم للتآكل، يمكن تنظيف بكل سهولة، سعر الطقم 129.00 ريال يقسط على ثلاث دفعات بقيمة 43.00 ريال بدون فوائد مع تمارا.

شواية نحاس متوفرة 3 أسياخ، لشي أشهي المأكولات، سعر القطعة 89.00 ريال. تخفيضات على أجهزة منزلية وأواني المطبخ من Saco سخان طعام 2×8 لتر مع حامل وشعلة مصنوعة من الفولاذ، مصنع من ستانلس ستيل، متوفرة بلون فضي، مهامها مدفئة لتقديم الطعام، تحتفظ بالحرارة بشكل رائع مما يضمن تقديم أطباق طعام حارة أو أطباق حساء أو يخنة مثالية، بسعر 139.00 ريال تقسط على ثلاث دفعات بقيمة 46.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

طبق تاوا مستدير بنحاس مقاس 24 سم، لتقديم الفواكه والحلويات والأطعمة المختلفة، بسعر 55.00 ريال.

زبدية نحاسية للتقديم، مساحة 400مل داهي هاندي، مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ / النحاس، لونها المتوفر نحاسي، بسعر 29.00 ريال. عمر شويل - جدة تخفيضات كبري تصل إلى 40% من Saco على مستلزمات المنزل والمطبخ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات كبري تصل إلى 40% من Saco على مستلزمات المنزل والمطبخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.