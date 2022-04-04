شوف رمضانك صحة مع صيدليات النهدي وعروضها بمناسبة الشهر الكريم

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رمضانك صحة مع صيدليات النهدي التي تعرض لكم منتجات طبية عديدة بخصومات مميزة ضمن عروض الشهر الكريم، كما تساعدكم في الحفاظ على صحتكم أثناء الصيام وطوال شهر رمضان من خلال نصائح غذايئة ورياضية باتباعها ستمضون شهر رمضان بصحة ونشاط يقوياكم على الصيام والقيام. رمضانك صحة مع صيدليات النهدي تذكرك صيدليات النهدي بضرورة جعل رمضانك صحي من خلال مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تستطيع باتباعها قضاء شهر رمضان الكريم في صحة ونشاط.

بضرورة جعل رمضانك صحي من خلال مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تستطيع باتباعها قضاء شهر رمضان الكريم في صحة ونشاط. فعلى سبيل المثال شرب ما يعادل ثمانية أكواب من الماء ما بين الإفطار والسحور يمد الجسم باحتياجه من الماء ويعوضه ما يمكن أن يكون قد فقد خلال ساعات النهار.

كذلك الحرص على النوم لمدة ثمان ساعات متواصلة يوميًا، قد يكون من الصعب عليك ذلك لأن مواعيد شهر رمضان تختلف بعض الشيء عن مواعيد سائر العام لكنك تستطيع وضع خطة تنظم بها وقتك.

احرص على تناول أطعمة متنوعة ومتوازنة على وجبة الإفطار، ولا تسرف في الكميات التي تتناولها.

لا تترك وجبة السحور أبدًا فالسحور سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن هذه الوجبة ستساعدك على الصمود طوال ساعات النهار.

وما بين الإفطار والسحور عليك ألا تكثر إطلاقًا من تناول أصناف الحلويات ومن المشروبات الغنية بالسكر، وبدلًا من ذلك تناول ثمرات الفاكهة الطازجة. عروض على أجهزة السكر والضغط تبدأ أسعار أجهزة السكر في صيدليات النهدي من 90 ريال سعودي فقط، ولا شك أن كل مريض سكر بحاجة إلى جهاز لقياس مستوى السكر في الدم وخاصة في أيام الصيام إن كان طبيبه قد صرح له بالصيام.

متوفر جهاز قياس السكر من وان تاتش فيريو رفليكت بسعر 90 ريال سعودي فقط بدلًا من 199 ريال.

جهاز كونتور نيكست سمارت لايت لقياس السكر في الدم سعره 90 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال.

جهاز قياس ضغط الدم من سيتزن المزود بشاشة عرض كبيرة حتى تناسب كبار السن متوفر بخصم 99 ريال فسعره بعد الخصم 299.25 ريال سعودي.

من سيتزن جهاز آخر بحجم أصغر سعره 194.25 ريال سعودي بدلًا من 259 ريال. عمر شويل - جدة رمضانك صحة مع صيدليات النهدي وعروضها بمناسبة الشهر الكريم - ثقفني

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