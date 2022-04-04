نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدامات قشور البصل التي يخفيها عنك الكثير لها فوائد تغنيك عن الأدوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدامات قشور البصل المذهلة لها عدة فوائد يستفيد منها الجسم كاملاً، حيث يعتبر البصل من الخضروات التي تحتوي قشورها على عناصر غذائية كثيرة تستفيد منها صحة الجسم بجانب الناحية الجمالية والاهتمام بالبشرة، بالإضافة إلى احتوائها على عناصر مضادة للأكسدة بصورة أكبر من حبة البصل الذي تؤكل، مثل: مادة كيرسيتين الفلافونويدية النباتية.

استخدامات قشور البصل المذهلة

لقشور البصل استخدامات لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وهذه الاستخدامات كانت بفضل احتواء قشر البصل على عناصر غذائية ومضادات أكسدة هامة ومختلفة للجسم، ومن ضمن هذه الاستخدامات نجد:

قشور البصل لعلاج تشنج الساق

تصنف قشور البصل على أنها أحد ضمن أنواع العلاج المنزلي للتخلص من تشنجات وآلام الساق، كما يلي:

أول خطوة نغلي فيها قشر البصل في كمية ماء مناسبة لمدة تلت ساعة. بعد ذلك نصفي قشور البصل من الماء. يستخدم هذا المنقوع كشراب قبل النوم، فيساعد في تعزيز عضلات الجسم وتقليل وجود التشنجات.

قشور البصل لتقوية الشعر

ينتج عن استخدام منقوع قشور البصل شعر قوي وطويل ولامع، هذا بجانب أن له دور كبير في علاج فطريات وبكتيريا الشعر التي قد تصيب فروة الرأس بسبب رطوبة الجو، وتساعد منقوع قشور البصل في تقوية بصيلات الشعر لأنه يحتوي على معدل كبريت مرتفع.

وصفة استخدام قشور البصل لتقوية الشعر كما يلي:

أولاً نقوم بغلي قشور البصل في الماء حتى يتغير لون الماء.

فيه هذه الأثناء نغسل الشعر جيدًا، ونشطفه مرة ثانية بماء البصل المستخلص من غلي القشور.

التقليل من الالتهابات

السبب وراء استخدام مستخلص منقوع قشور البصل لحل مشكلة الالتهابات هو أنها تحتوي على مضادات التهابات، فينصح باستخدام مستخلص غلي قشور البصل لي الغرغرة والمضمضة لها للتخلص من الالتهابات التي تصيب الفم والحلق أيضاً.

قشور البصل للوقاية من ضغط الدم

تعتبر قشور البصل من أفضل الاختيارات بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الضغط وبخاصة الضغط المرتفع، بفضل احتواء القشور على مادة ( الكيرسيتينن ) التي تساعد كثيراً في ضبط معدل ضغط الدم في الجسم.