شوف عروض العثيم الاثنين 4 أبريل 2022 مهرجان الطازج رمضان تخفيضات غير مسبوقة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 4 أبريل 2022 مهرجان الطازج الأسبوعي لأول أيام الاثنين في شهر رمضان المبارك، عروض رمضانية غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة تصل إلى نصف السعر يقدمها العثيم ماركت اليوم ولمدة 24 ساعة فقط، الخضروات والفواكه هي أول شيء تهتم به الأسرة العربية طوال العام، خاصة في شهر رمضان المبارك حيث لا يخلو المنزل من طهي الأكلات المتجددة الشهية، وكذلك أصناف مختلفة من الحلويات، إلى جانب ذلك توجد عروض مختلفة على المنتجات الاخرى، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم أحدث عروض العثيم اليوم الصفحة الرئيسية.

عروض العثيم الاثنين 4 أبريل 2022 مهرجان الطازج

في شهر رمضان تكثر أغراض واحتياجات البيت بسبب كثرة التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء، وتبادل العزائم بين العائلات، لذلك فالعروض مستمرة لا تتوقف، أفضل الخصومات تجدونها في أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، فهي الأسواق المفضلة لدى فئة كبيرة بسبب العروض المتكررة والأسعار في المتناول في مقابل قيمة جيدة تقدمها.

تجدون في عروض اليوم من العثيم مهرجان كيلو عليك وكيلو علينا، يمكنك شراء القرع مقابل نصف السعر، كذلك هيل من ماركة زدني، كمثرى روز ماري، ليمون شبك، حزمة خضروات ورقية، علبة تمر لشهر رمضان، كذلك البطاطا الحلوة واللفت والكرنب البنفسجي، كل ذلك مقابل نصف السعر فقط، الكثير من الخضروات والفاكهة يمكنك شرائها بسعر التكلفة مثل التفاح الأصفر، تفاح رويال جالا، رمان هندي، خيار.

تتوفر كمية من اللحوم المتنوعة التي ترضي كافة الأذواق بأسعار وعروض مناسبة، لحم حاشي بدون عظم، لحم عظم نعيمي بالعظم، كما توجد عروض كبيرة على منتجات مخابز زود، مخابز زود هي مخابز العثيم الرسمية والتي تتوفر منتجاتها بجميع فروع أسواق العثيم بالمملكة، ومن أهم مميزاتها أنها تكون طازجة باستمرار.

تتمثل عروض زود في المخبوزات اليومية مثل الدوناتس وكرواسون الجبن، إلى جانب المخبوزات والحلويات الرمضانية مثل لقمة القاضي، ونواشف التمر وتارت الأوريو، والكثير من المنتجات التي يمكنك الحصول عليها مقابل نصف السعر.

أحدث عروض العثيم اليوم الصفحة الرئيسية

إليكم كتالوج عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة يحتوي على كافة التخفيضات التي تبحث عنها: