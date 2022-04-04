“ليلة٣ رمضان” دعاء ثالث ليلة من شهر رمضان 2022 دعاء اليوم الثالث من رمضان مكتوب ومستجاب 1443

دعاء ثالث ليلة من شهر رمضان 2022 طوال شهر رمضان المبارك، تقدم “العين نيوز” للمسلمين الأدعية المناسبة لكل يوم من أيام الشهر الفضيل بالإضافة إلى أدعيةهم الشخصية. دعاء ثالث يوم رمضان 2022

مع الأيام الثالثة من الشهر الكريم، من المرغوب فيه أن تركز الدعاء على التوسل إلى الله من أجل المقدرة على مساعدة المسلم على الامتثال والصلاة حتى يمتلئ الشهر بالخير والبركة والمودة والمحبة. دعاء ثالث يوم رمضان مكتوب

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان وينصح في دعاء 3 رمضان 1443 أن يأخذ الشكل التالي: اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.