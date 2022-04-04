نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ليلة٣ رمضان” دعاء ثالث ليلة من شهر رمضان 2022 دعاء اليوم الثالث من رمضان مكتوب ومستجاب 1443 في المقال التالي
دعاء ثالث يوم رمضان 2022
دعاء ثالث يوم رمضان مكتوب
اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
الجلالة والشرف، وتقبله منا رب العالمين، واجعلنا فائزين فيه “.يتعلم المسلم أثناء قراءة السورة الأولى من القرآن من خلال قصة آدم وإبليس أنه يجب أن يطيع أوامر الله وليس أهواءه فالطاعة ترفعه إلى آفاق أعلى ومكانة أفضل عند الله.
ويمكن للمسلم أن يختار لنفسه من الدعاء في دعاء 1 رمضان 2022، ويصلي إلى الله في جميع الأوقات لما يشاء، ولما يرجوه، وله ولغيره من المسلمين.
دعاء اليوم الثالث من رمضان
من شأنه أن يرعى الألفة بين الناس، والدعاء بغياب الغيب. قبوله أكثر انتشارًا وسرعةرمضان من الأشهر التي يتطلع إليها المسلمون لأنه مليء بالبركات والخير وتكاثر الأجر، كما تدل عليه الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في الصيام وفوائده يجب على المسلم أن يجتهد في دعائه في الثالث يوم من رمضان من أجل الإكثار من العبادات.
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اللهم اني اعوذ بك من فتنة عذاب النار، وفتنة القبر، وشر فتنة الغنى، وفتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسلني و طهرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
دعاء يوم 3 رمضان 1443
واليقظة في رمضان على الامتناع عن كل ما يغضب الله تعالى، ليخرج من الشهر بإيمانه يقوى، وتوطد علاقته بخالقه، وأن يكون لطيفا في تعامله مع الأفراد والمجتمع.
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