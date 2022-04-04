جربيه واعمليه فى البيت..طريقة عمل مشروب العرقسوس فى البيت ..المشروب المفضل فى رمضان

عمل مشروب العرقسوس فى البيت، العرقسوس هو المشروب الأكثر شعبية في شهر رمضان المبارك في الكثير من البلدان العربية خاصة مصر و سوريا و هو مشروب غني بالفوائد للصائمين فالعرقسوس غني بالفيتامينات و المعادن و مفيد جيداً لصحة القلب و تقليل الكوليسترول في الدم و التخلص من الدهون المتراكمة على الأوعية و الأوردة الدموية كما أنه مليء بمضادات الأكسدة المفيدة و بالإضافة إلى فوائده الصحية يمتاز شراب العرقسوس بطعم لذيذ يمزج بين الحلاوة و المرارة في آن واحد و هذا المذاق محبب إلى الكثيرين لذلك نقدم لك طريقة سهلة لإعداد مشروب العرقسوس في المنزل

عمل مشروب العرقسوس فى البيت

مقادير العرقسوس

ربع كيلو من العرقسوس

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا (كربونات الصوديوم )

نصف كوب ماء للتخمير

2 كوب ماء مثلج للنقع

طريقة عمل العرقسوس للشيف هالة فهمي