نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربيه واعمليه فى البيت..طريقة عمل مشروب العرقسوس فى البيت ..المشروب المفضل فى رمضان في المقال التالي
عمل مشروب العرقسوس فى البيت، العرقسوس هو المشروب الأكثر شعبية في شهر رمضان المبارك في الكثير من البلدان العربية خاصة مصر و سوريا و هو مشروب غني بالفوائد للصائمين فالعرقسوس غني بالفيتامينات و المعادن و مفيد جيداً لصحة القلب و تقليل الكوليسترول في الدم و التخلص من الدهون المتراكمة على الأوعية و الأوردة الدموية كما أنه مليء بمضادات الأكسدة المفيدة و بالإضافة إلى فوائده الصحية يمتاز شراب العرقسوس بطعم لذيذ يمزج بين الحلاوة و المرارة في آن واحد و هذا المذاق محبب إلى الكثيرين لذلك نقدم لك طريقة سهلة لإعداد مشروب العرقسوس في المنزل
عمل مشروب العرقسوس فى البيت
مقادير العرقسوس
- ربع كيلو من العرقسوس
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا (كربونات الصوديوم )
- نصف كوب ماء للتخمير
- 2 كوب ماء مثلج للنقع
طريقة عمل العرقسوس للشيف هالة فهمي
- في وعاء كبير نضع العرقسوس و نضيف إليه ملعقة البيكنج صودا (كربونات الصوديوم).
- ثم نبدأ بصب الماء ببطء بكميات قليلة على شكل دفعات بعد صب كل دفقة من الماء نعجن العرقسوس.
- و نضغط باليد جيداً ثم نصب كمية اخرى من الماء و نعجن العرقسوس و نضغط عليه يدوياً.
- و هكذا إلى أن تتماسك عجينة العرقسوس و يصبح قوامها يشبه قوام عجينة الحناء.
- نحضر قطعة من القماش نظيفة و فرد عليها عجينة العرقسوس ثم نربط قطعة القماش.
- و بداخلها عجينة العرق السوس المضاف إليها البيكنج صودا.
- بعد أن نربط القماش على العرقسوس بشكل يشبه السرة، نضع سرة العرقسوس داخل.
- وعاء فارغ و نتركه ساعة كاملة ليختمر فالبيكينح صودا هنا تعمل على تخمير العرقسوس.
- نحضر ماء بارد مثلج و نصبه علي سرة العرق السوس في وعاء حتى يغطيها الماء تماماً.
- ثم نترك سرة العرقسوس منقوعة في الماء المثلج ساعة كاملة.
- بعد مرور ساعة يصبح الماء مشبع تماماً بخلاصة العرقسوس المفيدة و المغذية.
- و يصبح العرقسوس اللذيذ جاهز للصب في الأكواب و التقديم.
- يمكنك تقديمه بدون تحلية و الحفاظ على مذاقه الأصلي او أضيفي السكر إليه كما تحبين.
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