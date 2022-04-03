نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو بتخفيضات رمضان 2022 بأرخص عروض الأدوات المنزلية في saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأسعار الأدوات المنزلية المخفضة من ضمن عروض ساكو السعودية لشهر رمضان 2022، حيث تصل التخفيضات طوال تلك الفترة إلى 40%، وتندرج المستلزمات المنزلية ضمن المنتجات المتاح عليها خصومات هائلة حتى يوم 8 رمضان 1443هـ، وتخفيضات متاحة في ساكو saco بجميع الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية وذلك على لوزام المطبخ من أواني وقلايات وبخامات غير لاصقة، وغيرها من الأدوات.

عروض ساكو بتخفيضات رمضان 2022

عروض رمضان 2022 توفر القلايات وأطقم الطهي مع أسعار مخفضة تستفيدون منها عند التسوق من عروض ساكو السعودية، ونبدأ في عرض الأنواع المختلفة من الصواني، بداية من الصينية من نوع الجريل المسطحة المخصصة لشوي الطعام، ونوع أخر أعمق مقاس 10.5 بوصة، ويوجد أيضًا صواني الفرن البايركس، التي يتم إعداد المكرونة والأكلات المختلفة، وبمختلف الأشكال الدائرية منها والمستطيلة مع أحجام متدرجة من الأصغر للأكبر.

طقم صواني فرن بايركس 3 قطع، بسعر 79 ريال بدلًا من 107.75 ريال.

صواني مستطيلة 3 قطع، بسعر 169 ريال بدلًا من 197.75 ريال.

جريل لشوي اللحوم والخضار، بسعر 199 ريال بدلًا من 242.75 ريال.

تخفيضات ساكو saco

نعرض لكم فيما يلي أطقم أواني الطهي مع كافة المستلزمات الأخرى من صواني وقلايات وأطقم توزيع إضافية مع الأواني، بحيث تجتمع كافة احتياجاتكم من أدوات الطهي في طقم واحد بنفس الشكل والخامة، بدايةً من أطقم أواني ذات عدد قطع قليلة تبدأ من 5 قطع لتكون بمثابة أواني إضافية إلى جانب الطقم الأساسي، أو أطقم كاملة شاملة لكل المستلزمات ويصل عدد قطعها إلى 20 قطعة.

طقم أواني طهي 11 قطعة، بسعر 329 ريال بدلًا من 399.75 ريال.

أواني للطبخ مع مستلزمات المطبخ، 20 قطعة، بسعر 599 ريال بدلًا من 699 ريال.

ساكو السعودية عروض رمضان 2022

مستلزمات المطبخ بسعر مغري في ساكو saco، حيث نجد طقم زجاجات التوابل مكون من 16 قطعة، مع تصميم عملي للزجاجات بحيث يمكنك رؤية نوع التوابل الموجودة بداخلها كما أن الغطاء الأسود يمنحها مظهر رائع، كما توجد صينية الافطار مزودة بغطاء مما يجعلها عملية أكثر للاستخدام اليومي، ولتجفيف الأواني نقدم لكم شبك ستانلس توزع فيه الأواني إلى أن تجف تمامًا، ومن ثم توضع فالمكان المخصص لها، وأدوات أخرى مثل حامل كبسولات القهوة لوضعه في ركن القهوة إلى جانب الماكينة.