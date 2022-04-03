نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات ضخمة من عروض مكتبات جرير الرمضانية لفترة محدودة Garir على جميع الجوالات الحديثة في المقال التالي
عروض جرير السعودية لشهر رمضان خلال شهر مارس 2022، مكتبات جرير السعودية من أهم المكتبات الموجودة في المملكة وذلك لأنها تقدم مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض والهدايا على العديد من منتجاتها بشكل أسبوعي تقريبًا، كما أنها تقدم خصومات على الأجهزة الإلكترونية تجعلها منافسة ومناسبة للجميع، وخلال شهر مارس من هذا العام ستقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض بمناسبة دخول شهر الخير، وإليكم موضوع اليوم عن عروض جرير السعودية لشهر رمضان خلال مارس 2022.
تنزيلات مكتبة جرير للإلكترونيات بتخفيضات رمضان 2022 في مكتبة جرير حتى 4 أبريل
عروض مكتبات جرير السعودية
خصومات مكتبات جرير السعودية بالعديد من الأمور التي تجعل معظم مواطنين المملكة العربية السعودية ليجأون إليه ويفضلونه عن أي مكان آخر، وإليكم بعض من تلك العروض فيما يلي:
- أهم ما يميز منتجات مكتبات جرير هي الجودة العالية.
- أهم شيء في مكتبات جرير هي المصداقية والأمانة.
- تتميز مكتبات جرير بالأسعار المنافسة للجميع.
- العاملين بهذه المكتبات يحسنون التعامل مع العملاء.
تخفيضات جرير الأسبوعية
تنزيلات مكتبات جرير السعودية لشهر رمضان خلال مارس 2022، مكتبات جرير تصل تخفيضاتها في كثير من الأحيان لنصف ثمن المنتج، وخلال هذا المقال سأذكر لكم بعض الخصومات والهدايا والمفاجأت التي تقدمها مكتبات جرير خلال شهر رمضان:
- آبل آيفون إيكس إس سعة 64 جيجا بايت بسعر 3509 ريال سعودي.
- آيفون آبل 13 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي.
- آبل آيفون 7 سعة 128 جيجا بايت بسعر 2988 ريال سعودي.
- آيفون آبل 11 سعة 64 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي.
- آبل آيفون 11 سعة 128 جيجا بايت أسود اللون بسعر 2899 ريال سعودي.
- آبل آيفون 12 ميني سعة 256 جيجا بايت بسعر 3549 ريال سعودي.
- آبل آيفون 8 بلس سعة 256 جيجا بايت بسعر 4051 ريال سعودي.
- آبل آيفون 12 ميني سعة 64 جيجا بايت بسعر 2579 ريال سعودي.
- آبل آيفون 8 يسعة 64 جيجا بايت لونه فضي بسعر 2846 ريال سعودي.
- آبل آيفون إس إي الإصدار 2 سعة 128 جيجا بايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- آبل آيفون 7 بلس سعة 32 جيجا بايت بسعر 1969 ريال سعودي.
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