شوف عروض اكسترا الرمضانية وتخفيضات جبارة على جميع الأجهزة الكهربائية

عروض اكسترا الأسبوعية تقدم أقوى التخفيضات الرمضانية على الأجهزة الكهربائية المتنوعة سواء كان من الأجهزة المنزلية، وأجهزة المطبخ الكبيرة والصغيرة، كما تقدم عروض خاصة على التكيفات الجدارية وغيرها بمناسبة دخول فصل الصيف، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة اللوحية والمكتبية وغيرها العديد من الأكسسوارات، مع توفير خدمة الشراء بالتقسيط مع تسهيل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو تحويل الراتب، وعلى فترات سداد مرنة حيث يتم الموافقة فوراً أون لاين، وهو تمويل معتمد من الهيئة الشرعية طبقاً للشروط والأحكام، ويمكنكم الاستفادة من العروض من خلال الشراء أون لاين أو من خلال التوجه إلى اقرب فرع من فروع معارض شركة اكسترا للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية.

أقوى عروض اكسترا الأسبوعية للأجهزة الكبيرة:

عرض ميديا غسالة حوضين سعة 10 كيلو غسيل، ومتوفرة باللون الأبيض والأسود بسعر 839 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

كاندي غسالة تعبئة أمامية، غسيل 9 كيلو مع تجفيف 6 كيلو انفرتز متوفرة باللون الفحمي بسعر 2,199 ريال سعودي بدلاً من 3,399 ريال.

وعرض الأكثر مبيعاً على هاير غسالة تعبئة علوية سعة 6 كيلو مزودة ب ثماني برامج متوفرة باللون الأبيض بسعر 1,149 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل وتجفيف سعة 10.5 كيلو غسيل، وسعة 7 كيلو تجفيف متوفرة باللون الفضي بسعر 4,099 ريال سعودي بدلاً من 7,199 ريال.

دايو غسالة تعبئة أمامية سعة 7 كيلو مزود ب 15 برنامج قوة 1400 دورة متوفرة باللون الفضي بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,899 ريال.

غسالة ال جي تعبئة علوية سعة 11 كيلو توربو متوفرة باللون الأبيض بسعر 2,699 ريال سعودي بدلاً من 4,449 ريال.

عرض فريجو ثلاجة صغيرة ميني بار مقاس 3.2 قدم باب زجاج متوفرة باللون الأسود بسعر 879 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

كلاس برو ثلاجة وفريزر عمودي مقاس 17 قدم بخار متوفرة باللون الأبيض بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 3,399 ريال.

هيتاشي ثلاجة سعة 24.8 قدم أنفيرتز متوفرة باللون الأبيض بسعر 5,649 ريال سعودي بدلاً من 7,059 ريال.

عروض رمضان للأجهزة اللوحية:

لافا بينكو ام 700 مقاس 7 بوصة، سعة 32 جيجا بايت واي فاي متوفر باللون الذهبي بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

هواوي ميت باد تي 10 اس مقاس 10.1 بوصة واي فاي سعة 64 جيجا بايت متوفرة باللون الأزرق بسعر 829 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.