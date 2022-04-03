شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية في شهر رمضان 2022 مع تخفيضات اكسترا extra

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية المتاحة بالسعودية في شهر رمضان 2022 مع أسعار موقع اكسترا المذهلة ومفاجآت مميزة بكل الفروع مع تخفيضات اكسترا extra المقدمة لكل العملاء، حيث تتيح الفروع كل أنواع الأجهزة الإلكترونية الأساسية في كل منزل، بالإضافة إلى الأجهزة الذكية التي لا غنى عنها في حياتنا.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية في شهر رمضان 2022 مع تخفيضات اكسترا extra

نستعرض معكم اليوم خصومات إكستر المقدمة على الجوالات والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ، بجانب الشاشات الذكية الحديثة من ماركات متنوعة، وهذا نعرضه عليكم بأسعار مخفضة في موسم تنزيلات شهر رمضان 2022، وهي متاحة لكل العملاء داخل المملكة العربية السعودية حتى يوم 9 أبريل 2022.

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تتيح كل متاجر السعودية خصومات مستمرة لتثبت وجودها في السوق السعودي، من خلال الإستحواذ على أكبر عدد ممكن من العملاء في المملكة، والأمر ذاته في فروع أكسترا التي تجدون بها أقوى الجوالات التي صدرت مؤخرًا ونالت إعجاب المستخدمين، ومنها جوال ايفون 13 iphone 13 وأجهزة حديثة من اوبو oppo وتكنو.

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متاح حاليًا خاصية الشراء بميزة تقسيط اكسترا التي تضم أجهزة متنوعة من أجهزة المطبخ، والتي يوجد منها ماركات فيليبس philips وكينوود، مع أجهزة مولينيكس وبرنسيس، وتضم أجهزة محضر الطعام، والفرامات، والتي تساعد ربة المنزل كثيرًا بما تضمه من تكنولوجيا متطورة وبسعر مناسب.

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تجدون فيما يلي أحدث الشاشات الذكية من اكسترا اون لاين بأرخص سعر داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يشمل ماركات شهيرة مثل سامسونج samsung وسوني، وكلاس برو، التي تصدر لكم شاشات ذكية بأعلى جودة ومقاسات متنوعة، حيث تمكنكم من مشاهدة قنواتكم المفضلة مع العائلة على شاشة فائقة الوضوح تعمل بنظام أندرويد الذكي.

تقدم اكسترا عروض يومية في كل فروعها على مختلف الأجهزة الأساسية لدى كل فرد، وعرضنا لكم منها أسعار الجوالات والأجهزة الإلكترونية المقدمة حصريًا خلال شهر رمضان 2022، وللمزيد من المعلموات برجاء الإتصال على رقم اكسترا 920004123-8001240900، وسنوافيكم بالمزيد من أخبار الأسعار في المملكة العربية السعودية على موقعنا كل يوم، فتابعونا.