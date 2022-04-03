شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل إلى 70% لمدة أسبوعين ألحق أقوى التنزيلات

تكون شركة بنده من ضمن الشركات التي تكون حريصة على منح وتقديم العروض الكبيرة والرائعة المصاحبة للخصومات المذهلة والقوية جدًا، فيمكن أن يتم التقديم والعرض لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية، حيث أن شركة بنده من إحدى الشركات التي استحوذت وأصبح لديها الكثير من التوزيعات الأساسية التي تم وصولها لأربعة تقريبًا بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل أيضًا سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.

عروض خاصة من بداية الشهر وحتى نفاذ الكميات تصل إلى 75% ضمن خصومات بنده Hyper Panda لفترة محدودة

عروض بنده السعودية

خصومات بنده يكون من أقوى الأسواق الكبير التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يتوافر ويتواجد فيه كل المنتجات والسلع التي تكون غذائية وغير غذائية من المستلزمات التي يحتاج لها ويرغب بها كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن السوق قد استطاع أن يقدم ويعطي العديد من الأصناف المتواجدة بجودة رائعة ومذهلة، وكذلك فإن السوق يمنح وقدم تلك العروض والخصومات بسعر متوافق مع كل فرد بالمملكة.

تخفيضات بنده الأخيرة

تنزيلات بنده على عدد 3 قطع من مفروم الغنم الممتاز مقدار 400 جرام تكون بسعر 8.50 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.

اثنان قطعة من فول الصويا نوعه فوديز مقدار 454 جرام تكون بسعر 12.95 بدلًا من 35 ريال سعودي.

750 جرام من بطاطس خاصة بالقلي نوعها سوبر سبايزر ماكين تكون بسعر 10.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

اثنان قطعة من رقائق سبرينج رول الكرامة مقدار 250 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.

بطاطس خاصة بالقلي من النوع ودجز ماكين مقدار 750 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده