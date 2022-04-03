نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة نشا واحدة وتخلصي من الناموس والصراصير في مطبخك نهائيا بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة للتخلص من الحشرات بملعقة نشا لعمل أفضل تركيبة لها القدرة على التخلص تماما من أي تواجد لحشرات المنزل والتي تتمثل في الصراصير التي قد تظهر بشكل كبير إذا ما كانت هناك بيئة مهيأة لظهور الصراصير والحشرات الزاحفة والطائرة حيث تنمو ببيئة المنزل غير النظيفة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل الطرق التي من الممكن من خلالها عمل أفضل تركيبة من النشا للتخلص من تواجد الحشرات وبالأخص الصراصير، وفيما يلي المزيد عن المكونات التي لا بد من تواجدها بالتركيبة.

طريقة للتخلص من الحشرات بملعقة نشا

التخلص سريعا وبدون مبيدات من حشرات وصراصير المنزل يكون من خلال أن تقومي في البداية بالتنظيف لكل أنحاء منزلك وتخليصه تماما من أي مواد قد تكون ملوثة له تتسبب في تواجد الصراصير وبالتنظيف للمنزل فلن يكون هناك تواجد لأي نوع من أنواع الحشرات فضلا عن استعمال الآتي من المكونات لعمل عجينة صراصير فعالة جدا في تخليص المنزل من تواجد الصراصير.

مكونات عجينة بالنشا للقضاء التام على الحشرات

من الممكن التخلص تماما من تواجد الحشرات باستعمال المكونات الآتية:

ملعقة من النشا.

حمض البوريك.

ملعقة من مكون السكر البودرة.

ملعقة من الخل..

ملعقة من الحليب البودرة.

كوب من الماء.

صودا الخبز.

طريقة تحضير واستعمال الخليط

من الممكن أن يتم التحضير للخليط من خلال الاستعانة بكل المكونات السابقة ومزجها لعمل عجينة مميزة بالنشا، والتي لها القدرة على القتل للحشرات والصراصير إذا ما تم توزيعها بزوايا وأرجاء المنزل وبالأخص في المطبخ وفي الحمام، وستلاحظين اختفاء الحشرات من كل أنواعها وبالأخص الصراصير تماما ومن الممكن تحضير تلك العجينة من مرة إل مرتين شهريا.

تبخير المنزل بورق الغار

إن أحضرتِ فقط ورقتين من ورق الغار من الممكن أن تقومي بالتبخير للمنزل به من خلال إشعالهما وترك البخار يتصاعد، وتلك الرائحة العطرية تعد من الطرق السحرية بالفعل لطرد أي حشرات من ذباب ومن ناموس وكذلك الحد من تكاثر وتواجد الصراصير في المنزل حيث أن الرائحة النفاذة لورق الغار المحترق تتسبب في خنق الحشرات وقتلها.