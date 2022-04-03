نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اذان المغرب في رمضان 2022 وفضل الشهر المبارك في المقال التالي
موعد اذان المغرب في رمضان 2022 ، للصلاة فوائد كثيرة، أهمها أنها تربط القلب، وتجعل العبد يقف بين يدي الله في اليوم 5 مرات، يحمي بها نفسه من الوقوع في الأخطاء، ويجنب نفسه من الشر، لذا قيل الصلاة تمنع الناس من الشر، كما أن الصلاة هي استسلام العبد لله، والوفاء للدين، وفي شهر رمضان يضاعف هذا الخير إلى أضعاف مضاعفة، ففي كل فريضة يتم أداؤها تٌضاعف سبعين فريضة، والنافلة فريضة، لذا يجب الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، ومن بين الصلوات التي يهتم الجميع بمعرفة مواقيتها هي موعد أذان المغرب، الذي يحين فيه موعد انطلاق مدفع الإفطار، لذا قررنا اليوم أن نعرض عليكم موعد اذان المغرب 2022 في القاهرة طوال شهر رمضان المعظم.
موعد اذان المغرب في رمضان 2022
يحظى شهر رمضان بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين، ففيه يحصلون على فرصة للتقرب من الله عز وجل، بأداء الصلوات، وحفظ القرآن الكريم، وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والذكر والاستغفار، حيث أن فضل هذا الشهر الكريم كثير وعلى الجميع اغتنامه.
وكما أن الصيام من أهم عبادة في شهر رمضان، أيضًا الصلوات الخمس المفروضة، والنوافل من أهم العبادات التي يجب الحفاظ عليها، لذا يجب الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، والآن سنتعرف سويًا على موعد اذان المغرب 2022 في القاهرة:-
- الأول من رمضان : 6.14 مساءً.
- الثاني من رمضان: 6.15 مساءً.
- الثالث من رمضان: 6.16 مساءً.
- الرابع من رمضان: 6.17 مساءً.
- الخامس من رمضان: 6.17 مساءً.
- السادس من رمضان: 6.18 مساءً.
- السابع من رمضان: 6.18 مساءً.
- الثامن من رمضان: 6.19 مساءً.
- التاسع من رمضان: 6.20 مساءً.
- العاشر من رمضان: 6.20 مساءً.
- 11 من رمضان: 6.20 مساءً.
- 12 من رمضان: 6.21 مساءً.
- 13 من رمضان: 6.22 مساءً.
- 14 من شهر رمضان: 6.22 مساءً.
- 15 من شهر رمضان: 6.23 مساءً.
- 16 من شهر رمضان: 6.24 مساءً.
- 17 من شهر رمضان: 6.24 مساءً.
- 18 من شهر رمضان: 6.25 مساءً.
- 19 من شهر رمضان: 6.25 مساءً.
- 20 من شهر رمضان: 6.26 مساءً.
- 21 من شهر رمضان: 6.27 مساءً.
- 22 من شهر رمضان: 6.27 مساءً.
- 23 من شهر رمضان: 6.28 مساءً.
- 24 من شهر رمضان: 6.29 مساءً.
- 25 من شهر رمضان: 6.29 مساءً.
- 26 من شهر رمضان: 6.30 مساءً.
- 27 من شهر رمضان: 6.31 مساءً.
- 28 من شهر رمضان: 6.31 مساءً.
- 29 من شهر رمضان: 6.32 مساءً.
- 30 من شهر رمضان: 6.32 مساءً.
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