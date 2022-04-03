نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات أيفون 13 وإمكانية التقسيط بسعر الكاش بمناسبة شهر رمضان المبارك في المقال التالي
عروض جرير اليوم بمناسبة شهر الصوم رمضان المبارك، jarir bookstore مكتبة جرير أهم المكتبات التابعة للملكة العربية السعودية ويوجد لهذه المكتبة عدد من الفروع الإلكترونية التي تستطيع من خلالها التسوق بكل سهولة، ويوجد بها كافة الأجهزة الكهربية وجزء خاص بالكمبيوتر وأجهزة التابلت ويوجد أيضًا مكتبة خاصة باللغة العربية وكل ما يخصها ويتم تقديم عروض وخصومات على المنتجات الخاصة بهذه المكتبة، وفي هذا المقال سأوضح بعض الأمور المتعلقة بهذه المكتبات مع ذكر بعض العروض الخاصة بها.
تخفيضات جرير لشهر رمضان المبارك وتنزيلات وعروض جوالات مكتبة جرير
بعض المعلومات عن مكتبات جرير السعودية
مكتبة جرير من المكتبات الموجودة في السعودية منذ زمن طويل وجميع العروض الخاصة بها متميزة للغاية ولذلك ينتظرها معظم المواطنين في المملكة، يتساءل الكثيرين عن العروض الخاصة بها وخاصةً العروض التي يتم تقديمها في المناسبات الرسمية، تقدم مكتبات جرير العديد من العروض بشكل أسبوعي، ومن خلال المكتبة الإلكترونية الخاصة بجرير أن تقوم تحصل على ما ترغب فيه سواء جهاز تليفون أو شيء من الأجهزة الإلكترونية، ويمكن أن تقوم بحجزه وسوف تجد السعر والعروض التي ينتمي إليها.
عروض الجوالات في جرير والأجهزة الإلكترونية في مكتبة جرير اون لاين
هناك العديد من العروض الإلكترونية التي تقدمها مكتبات جرير على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمول والكثير من الأجهزة الأخرى، وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض جرير للجوالات جوال أبل أيفون 13 برو السعة التخزينية 128 جيجا بايت لونه جرافيتي، سعره 4699 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون أبل أيفون 13 برو السعة 256 جيجا بايت لونه ذهبي بسعر 5199 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير آيفون آبل 13 برو سعة 512 جيجا بايت لون ازرق سعره 6155 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير جوال أبل أيفون 13 برو السعة التخزينية 128 جيجا بايت لونه ذهبي سعره 4699 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير أيفون آبل 13 برو سعته 512 جيجا بايت لونه فضي سعره 6155 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات جوال أبل أيفون 13 برو السعة التخزينية 128 جيجا بايت ذو اللون الأزرق بسعر 4699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير آيفون آبل 13 برو سعة 512 جيجا بايت لونه ذهبي سعره 6155 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم أبل أيفون 13 برو السعة 256 جيجا بايت لونه أزرق، بسعر 5199 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير آيفون آبل 13 برو سعة 512 جيجا بايت لونه جرافيتي، سعره 6155 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير تليفون محمول آيفون آبل 13 برو سعة 1 تيرا بايت يوجد منه اللون الجرافيتي والذهبي والأزرق، وسعره ممتاز جدًا، فقط 7199 ريال سعودي.
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